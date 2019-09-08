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失言風波造成總統賭盤大逆轉　蔡英文讓韓國瑜20萬票　

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▲蔡英文參拜台中宮廟，受到支持者熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文到台中樂成宮參拜，受到支持者熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

距離明年總統大選只剩123天，地下經濟一直蠢蠢欲動，而且隨著參選人人氣指數，賭盤也迅速回應，跟著忽高忽低，中部1名林姓盤口表示，3周前，南部賭盤是韓國瑜讓蔡英文10萬票，但後來隨著韓頻頻失言、欠缺國際禮儀，民調下滑，目前開出的反而是蔡讓韓20萬票，而韓民調能否回升，就看新北市的造勢人潮了。

▲蔡英文參拜台中宮廟，受到支持者熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文在組頭眼中，聲勢高於韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

隨著明年總統大選逐漸逼近，藍綠參選人韓國瑜、蔡英文不但全台跑透透，參與造勢場合，當然也頻頻受訪，暢述理念，支持者關心選情變化，深怕所支持的人人氣下滑，另一方面，組頭同樣也監看民調，隨時更新賭盤投注內容。

3周前，組頭認為蔡英文雖有執政優勢和行政資源，但是韓國瑜氣勢如虹，到全省寺廟參拜，加上為數眾多的鐵粉不離不棄，因此研判兩人輸贏不大，當時賭盤是韓國瑜讓蔡英文10萬票，投注金額是每注組頭要抽5％水錢（佣金），以投注1萬元為例，贏的人實拿9千5百元，輸的人就賠1萬。

動輒上千萬甚至上億元輸贏的地下經濟，組頭對於參選人民調和人氣總是非常敏感，林姓盤口就說，韓國瑜經歷了會見日本議員遲到、及對新住民歧視性字眼等，都讓民眾出現反感，認為有失格局，而這也反應在民調上，韓的民調持續下滑，而小英表現一直穩健、沒失分，組頭也馬上更新賭盤。

他說，從原本韓國瑜讓蔡英文10萬票，短短3周就出現大逆轉，目前換成是蔡讓韓20萬票，當然，這不是固定不變，韓民調能否回升，下午新北市造勢大會是關鍵。

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