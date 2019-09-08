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韓國瑜被爆競選期間入住飯店1晚花4萬！韓競辦：3天內道歉否則提告

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▲韓國瑜造勢。（圖／記者羅婉庭攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉日前提出質疑，表示韓國瑜去年競選期間膳宿費高達94萬，其中有一筆住宿費高達4萬以上，而當時候韓國瑜妻子李佳芬就在台北接受電台專訪，認為這個時機點有巧合；對此，韓國瑜競選辦公室也發聲明當時是團隊的成員為台北開會行程而入住3天，入住的是普通客房，「請吳佩蓉三天內公開道歉，否則提告。」

▲高雄市立委參選人吳佩蓉在臉書發文，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲高雄市立委參選人吳佩蓉，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房 。（圖／翻攝當事人臉書）

高雄市長韓國瑜去年九合一選前以「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」營造庶民形象，擄獲許多高雄市民的心，不過高雄立委參選人吳佩蓉，5日在臉書發文質疑，翻開韓國瑜的政治獻金支出明細，發現他的膳宿費合計94萬7925元，其中蓮潭會館佔了80萬元，高居第一位，11月2日和12月20日各有一筆超過20萬元的費用。11月17日則有一筆入住台北萬豪酒店的紀錄，金額4萬3159元，排名第二。第三名則是Hotel Dua，9月20日消費2萬885元。甚至指出「巧的是，17日前一晚16日，李佳芬就在台北跑行程接受飛碟電台唐湘龍的專訪！」。

韓國瑜競選辦公室8日發出聲明「請吳佩蓉女士三天內公開道歉，否則提告」。韓國瑜競選辦公室表示，有關於吳佩蓉指稱萬豪酒店住總統套房並不是事實。當時是團隊的成員為台北開會行程而入住3天，入住的是普通客房。

韓國瑜競選辦公室指出，所有的膳宿費為助選的貴賓和團隊的食宿費用，一切競選費用皆符合政治獻金法規定以及會計師認證。他們也強調，有關於夫人李佳芬入住也為不實消息，當天16號在台北跑行程接受飛碟電台唐湘龍的專訪後，即返回準備17號黃金週造勢，並無在台北停留。

韓國瑜競選辦公室呼籲，請吳佩蓉女士三天內公開道歉，否則將委請律師提告，而韓國瑜競選時政治獻符合政治獻金法及會計師認證，監察院也已上網公告，再次呼籲有心人士，任何不實的謠言或爆料，請先查明，否則將依法提告。

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