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不出席韓國瑜新北萬人造勢　侯友宜：台灣總要有人好好做事吧！

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▲侯友宜受訪。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜。（資料圖／新北市府提供）

記者袁茵／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日抵達新北，預計在晚上進行萬人造勢活動，但「地主」新北市長侯友宜卻因為要跑市政行程，不會出席此場造勢，引起外界關注。侯友宜8日受訪時提到，假日行程本來就非常多，今天也不例外，「我這一輩子好好做事才是最重要」，且「台灣總是要有人好好做事吧」。

侯友宜8日上午10時出席「正隆60 愛不紙息」環保嘉年華，被問到今天行程是不是排很滿？他表示，「沒有啊！我假日的行程本來就非常多啦！」只是有一些有公開，有一些沒公開，平常假日大概都有7、8個以上，甚至超過10個，今天也不例外。

韓國瑜8日中午抵達板橋國民黨新北市黨部，和黨籍立委提名人拍照，針對會不會和人在板橋的韓國瑜見面？侯友宜說，他的行程除了在板橋之外，下一個要到坪林的輕旅行推廣活動，接著又要去給捷運第一線夥伴們加油打氣，以及視察溪州部落，晚上再去十三層遺址點燈活動。

關於有韓粉認為，侯友宜是故意躲到坪林、瑞芳去，侯友宜強調，「我這一輩子好好做事才是最重要！」因為做事才是他對市民所做的承諾，且因為離選舉還有一段時間，大家好好做事，把自己的心靜下來好好做事。

至於11月會不會接新北競選總部主委？侯友宜說，目前一切以市政、市民所要求的事情為最主要考量，好好做事、拚新北市的未來，他答應市民有很多工作要做，不論是偏鄉或都會，都會全力一步一腳印把它做好。

最後，關於有韓粉認為，韓國瑜晚上要唱「浪子回頭」，是不是希望侯友宜可以「回頭」同台？侯友宜說，還是以400萬市民希望他做的事情為最優先考量，「我們靜下心好好做事，台灣總是要有人好好做事吧！」市民如果對市長肯定，市長去談支持誰才有意義。

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