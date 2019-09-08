郭台銘擬設北中南東辦公室　蔡沁瑜：就等郭董最後決定

▲蔡沁瑜。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘預定在中秋假期後登記參選，將在北、中、南、東各設立競選辦公室，並擴編媒體發言小組。對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜8日受訪時，強調這些都是各方朋友的建議，她也透露有很多人願意提供辦公室當作郭台銘連署據點，「不只北中南東，離島也有，現在就等郭董最後的決定。」

根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，郭台銘預定在中秋連假結束後，前往中選會登記申請為總統被連署人，正式角逐2020大選。為了備戰未來4個月的總統大選，郭台銘打算在北、中、南、東各設立競選辦公室，重視分工的郭台銘也親自指示媒體發言小組要擴編分為政論節目組和時事回應組。

針對團隊編制擴編，蔡沁瑜表示，感謝各方朋友的建議，「我手邊拿到建議的版本至少20個，這些意見我們都聽進去了，也希望能找到更好的方式作為參考」。

至於媒體發言小組分工規劃，蔡沁瑜表示，目前為止沒有所謂的政論節目組和時事回應組之分，但確實是眾多意見版本之中的一個，也希望未來有更多新血加入分攤事務。

對於郭台銘宣布參選總統後打算在北、中、南、東各設立競選辦公室，蔡沁瑜則回應，這些建議他們會參考，也證實有很多人自動自發站出來，願意借他們的辦公室提供給郭台銘連署，「不只北中南東，離島也有，這些朋友的關心和熱情我們都收到了，現在就等郭董最後的決定。」