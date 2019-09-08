郭台銘見駐台日媒：兩岸是「兩個獨立政治體」

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘7日上午與駐台的日本媒體茶敘，暢聊美中台三方關係與台灣的未來。郭台銘表示，中華民國是一個主權獨立的國家，是1912年孫中山設立的，直到現在大家現在對於兩岸的問題牽涉到名稱的問題，他認為一個叫中華民國，一個叫中華人民共和國，是兩個獨立的政治體。

郭台銘說，民進黨政府的總統很少說中華民國，但他一定捍衛這個國旗，可是民進黨政府並不承認這個國家，而且跟北京之間的連結與溝通；他舉例，1996年台海危機，其實雙方都知道，時任總統李登輝的情報都是先曉得中共會發射飛彈。

郭台銘說，「我覺得都是溝通的重要性」，中美貿易戰打到現在為止，中美貿易的溝通管道最少有10條，打仗歸打仗，但其實到現在都還在溝通，因為沒有溝通，彼此會誤判形勢。

此外，郭台銘也說，蔡英文政府一直在做去中國化，修改台灣的歷史課本，讓年輕人不認同中華文化，台灣的公民課本登的都是民進黨的人做的事，日本有日本的獨立性，但日本並沒有去中文化。

郭台銘強調，中華民國是一個主權獨立的國家，是1912年孫中山設立的，直到現在大家現在對於兩岸的問題牽涉到名稱的問題，他認為一個叫中華民國，一個叫中華人民共和國，是兩個獨立的政治體。

談到在大陸工廠，郭台銘則說，鴻海已經跟他無關，他個人是一個大股東，但中國大陸的政府如果要把工廠都沒收了，還有外商投資保護法，鴻海90%股份都是全球股東，客戶都是全世界的顧客。