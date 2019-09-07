郭台銘如果真要選總統　柯文哲：請來說服柯粉轉向支持

▲柯文哲表示，郭董若要參選，就要努力說服柯粉轉向支持。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

美麗島電子報董事長吳子嘉主辦的吳董談大選「柯文哲市長粉絲見面會」，7日晚間7點在台中市舉行，主題是國家治理，現場有民眾和網友都提問，如果郭台銘真的參選總統，柯會擔任什麼角色，以及如何說服柯粉轉而支持郭，柯說，柯粉都很理性，郭董應該思考如何說服柯粉，而不是由他說服。

吳董談大選「柯文哲市長粉絲見面會」已舉行70多場，今晚移至台中場，柯文哲父母親、前立委黃文玲、紀國棟和前台北市府觀旅局長陳思宇也到場，現場湧進近千名柯粉。

現場有民眾提問柯文哲，如果郭台銘參選總統，柯會去擔任郭的競選總幹事嗎？柯說，創新是弱勢者的義務，第三勢力如果要存活下來，一定要走出完全不一樣的道路，試問，如果產品和別人一樣，通路一樣，宣傳方法也一樣，那就玩不下去了，包括台聯黨、時代力量、新黨、親民黨之所以全軍覆沒，就是犯了戰略上錯誤，絕對不能進入敵軍設定的戰場。

講歸講，至於該如何和藍綠區隔，他坦言還在想。

另有網友提問，如果郭台銘參選總統，柯文哲該如何說服柯粉轉而支持郭，柯馬上就回說，是郭要努力說服柯粉，怎麼會是他要說服呢？柯說，選舉是個說服的過程，而柯粉都是躲在鍵盤後面敲敲打打，都很理性，沒有一套很好的理由，是無法說服柯粉去支持郭董的。

柯說，一旦郭董要參選，他會準備一些模擬考題，例如，郭在美國、日本和中國，都有企業，不但友好更是有瓜葛，不像他，都很友好，但都沒有瓜葛，所以，郭董要好好思考答案，才能讓柯粉轉而支持郭。

至於蔡壁如所說，柯文哲不參選總統機率有99%，柯沒有直接回答，而是說，不要管你在想什麼，而是要看做什麼，台北的執政經驗，未來一定會成為全台灣的範例，政治人物第一屆都是談願景，一旦連任了就要拿出成績來，一旁的主持人馬上說，那就是2024選囉，柯並未反駁，沈默不語。