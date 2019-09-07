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日本學者分貼文感謝　孫大千回酸郭台銘：我們也吃了一頓小籠包

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▲▼韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜接見日本學者參訪團一事引起軒然大波。鴻海創辦人郭台銘同日與日本學者共進晚餐，還享用日本人最喜歡的鼎泰豐小籠包，較勁意味濃厚。待韓國瑜競選團隊出面溝通後，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千也在臉書表示，好朋友情誼不受影響，且為日本參訪團接風時也「賓主盡歡的吃了一頓小籠包！」

韓國瑜6日笑稱自己沒遲到，「等了25分鐘」。不過，參訪團召集人松田康博在臉書打臉「是市府臨時更換地點」，對於韓國瑜的說法，「難以理解韓市長以及團隊這樣的作風」。

同日晚間，孫大千出面溝通，希望化解雙方誤會，7日則在臉書解釋事情的來龍去脈，並表示「因為沒再次確認會面的場地，造成大家的困擾，引起不必要的誤會，實在非常抱歉」。

孫大千貼文一出，與會學者小笠原欣不僅至該貼文留言表示「謝謝孫大千副執行長。我們繼續推動日台交流，交換意見」，還分享孫大千的貼文。

▲▼小笠原欣分享孫大千臉書貼文。（圖／翻攝臉書）

▲小笠原欣分享孫大千臉書貼文。（圖／翻攝臉書）

對此，孫大千在臉書再度發文表示，感謝小笠原欣幸的分享，好朋友只要彼此真誠相待，沒有什麼誤會是不能化解的，日後一定會更謹慎小心的安排行程。

文末，孫大千也意有所指地說，「敬告所有想要落井下石，見縫插針，唯恐天下不亂的無聊人士，請省省力氣吧！不要再枉做小人了！對了，9月1日晚上，我們也正式為兩岸關係小組的學者朋友接風，賓主盡歡的吃了一頓小籠包！

▲▼郭台銘與松田康博等人見面。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘與松田康博等人見面。（圖／翻攝郭台銘臉書）

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