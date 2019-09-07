　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

韌性城市！北市消防局出席橫濱研討會　接軌國際友好互助

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北市消防局派員出席日本橫濱城市網研討會。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲台北市消防局派員出席日本橫濱城市網研討會。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

台北市消防局3日至7日前往日本橫濱市參加為期5天的「第12屆城市網（CityNet）災害小組研討會」，與各國際城市分享台北市在強化城市韌性所做的努力，值得一提的是，台北市是台灣唯一受邀出席研討會的城市。

台北市政府於2004年應前橫濱市長中田宏邀請，加入城市網國際組織，以創造友好城市，促進亞太區域城市的互助合作，並達到生態永續、政策參與及全球連結的成立宗旨，截至目前為止，會員城市已達99個。台北市政府2015年更獲日本橫濱辦公室推薦加入災害小組，並於2016年9月22日至24日主辦台灣第一次全球城市網災害小組會議（第9屆）。

▲▼台北市消防局派員出席日本橫濱城市網研討會。（圖／記者孫于珊翻攝）

這次研討會，由消防局專門委員游家懿率隊前往，而會議由橫濱市副市長（MR.KATSUNORI WATANABE）主持，聯合國減災日本辦公室主任（DR. YUKI MATSUOKA）主講這次探討的主題「仙台減災綱領」之四大優先推動項目來揭開會議序幕。

現場與會城市有孟加拉巴里德薩爾市、蒙古喬巴山市、尼泊爾加德滿都市、尼泊爾黑道達市、尼泊爾比拉德訥格爾市、尼泊爾勒利德布爾市、菲律賓馬卡蒂市、菲律賓巴朗牙市、菲律賓土格加勞市、菲律賓伊洛伊洛市、日本橫濱市及台北市等12個城市，還邀請到學者專家、非政府組織（NGO）及業界代表共同參與。

台北市以簡報向各與會城市分享在強化「都市韌性」的努力及成果。由於近年極端氣候不斷，造成災害規模日漸增大，對民眾的生命財產造成嚴重威脅，故強化城市間的防災、減災合作成為國際間重要課題！藉由城市間的技術合作及經驗分享，使台北市災害防救體制及工作更為精進，也提升台北市國際能見度，接軌國際城市社會。

【更多新聞】

影／大安區2機車碰撞！重機騎士「頭部破裂」當場噴飛趴地　血流滿地身亡

影／紅白牌碰撞…重機騎士頭擊「違停」大卡車死亡　家屬痛哭：都要告！

「恭喜中香港彩券！」她興沖沖要匯18萬保證金　竟是美夢一場

ET快訊
一家4人上山採蘑菇！回來「只剩3人」卻不報案　陸警揭暗黑真相
高二妹勞動換愛心餐！班導「妳最後盛」　姊聽原因心碎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老夫婦失聯6年兒子　警官許耀彬一周神找回...老婦親筆謝卡圓夢

有這麼好吃嗎？騎腳踏車偷不二坊蛋黃酥　繞街口躲追緝…法院判賠4千元

韌性城市！北市消防局出席橫濱研討會　接軌國際友好互助

陸妻結縭14年僅同居4年　幼女證言「父母無互動」…法院判離

女慘遭刺搶500元僅辦「殺人未遂」　萬華分局：最重刑責吸收所有犯行

女大生悔獻身：說不要還不停...　這間知名牛肉麵讓苦主逆轉勝　

「恭喜中香港彩券！」她興沖沖要匯18萬保證金　竟是美夢一場

屏東消防局1大隊長公車私用　消防局：確有此事已申誡處分

一桶洗漆水「濕地秒變綠奶茶」　油漆工嘆：薪水倒貼還不夠罰

一擲定江山！「原」警享天倫樂　傳統活動超刺激不能被遺忘

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

老夫婦失聯6年兒子　警官許耀彬一周神找回...老婦親筆謝卡圓夢

有這麼好吃嗎？騎腳踏車偷不二坊蛋黃酥　繞街口躲追緝…法院判賠4千元

韌性城市！北市消防局出席橫濱研討會　接軌國際友好互助

陸妻結縭14年僅同居4年　幼女證言「父母無互動」…法院判離

女慘遭刺搶500元僅辦「殺人未遂」　萬華分局：最重刑責吸收所有犯行

女大生悔獻身：說不要還不停...　這間知名牛肉麵讓苦主逆轉勝　

「恭喜中香港彩券！」她興沖沖要匯18萬保證金　竟是美夢一場

屏東消防局1大隊長公車私用　消防局：確有此事已申誡處分

一桶洗漆水「濕地秒變綠奶茶」　油漆工嘆：薪水倒貼還不夠罰

一擲定江山！「原」警享天倫樂　傳統活動超刺激不能被遺忘

不斷更新／陳俊秀、郭嚴文背靠背開轟　4局富邦3：2桃猿

老夫婦失聯6年兒子　警官許耀彬一周神找回...老婦親筆謝卡圓夢

嘉南高屏區親子活動台南十鼓登場　提升原住民警察人員士氣　

有這麼好吃嗎？騎腳踏車偷不二坊蛋黃酥　繞街口躲追緝…法院判賠4千元

世籃賽／八村壘休兵日本全垮　30分慘輸紐西蘭

致敬70年代電動新車！Hyundai 45 Concept預告法蘭克福亮相

小S秀髮不見！驚變「圓滑大光頭」　超殺前衛造型曝光…網驚艷：太適合

搖滾台中！66組樂團嗨唱10小免費暢聽　茄子蛋、八三夭8日登場

《聲林2》劉學甫「蝸牛原型」曝光　一穿上身秒噴笑

蛋控必學！專家曝4招蒸蛋「嫩滑關鍵」...比例算對吃了準融化

社會熱門新聞

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高..

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊..

上夜店找學長carry被硬上　..

2女相約乘船跳碧潭　遺體漂了一..

前科男Beetalk釣女大生…..

2機車碰撞　重機騎士「頭部破裂..

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回..

快訊／新北6連霸議員高敏慧被聲..

台大研究生遭酒駕車撞死！肇事者..

重機騎士倒地噴飛爆頭　血濺滿人..

即／花蓮休旅車闖平交道！秒遭太..

領到12張怨念千元鈔　新竹媽急..

奪命38秒影片曝／寶獅駕駛嚇傻..

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

更多熱門

相關新聞

郭台銘：台灣需要一位經貿專長領導人

鴻海創辦人郭台銘7日早上與日本媒體茶敘，根據《時事通信》等日本多家媒體報導指出，郭台銘表示，台灣應該出現一個以經貿生意為主的人來領導這個國家，他正在「準備」競選台灣總統，很快就會做出最後決定。

安倍大幅改動　前女優有望入閣

上皇后美智子明手術　乳癌療程曝

日學者打臉韓國瑜　韓粉出征洗版！

聯絡疏失害學者跑錯！官員笑：是日本人遲到

關鍵字：

日本橫濱消防局城市網災害小組研討會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高舉屈膝」倒臥橋下

小時候偷阿嬤錢！長大後被阿嬤回應惹哭

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

洪詩泳池自拍泳裝照

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她超賢慧

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

失聯客羞辱外送員　取餐後丟零錢打發

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

閨蜜婚禮當天放鳥！新娘傻：還想反炸我

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面