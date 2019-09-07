韌性城市！北市消防局出席橫濱研討會　接軌國際友好互助

▲台北市消防局派員出席日本橫濱城市網研討會。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

台北市消防局3日至7日前往日本橫濱市參加為期5天的「第12屆城市網（CityNet）災害小組研討會」，與各國際城市分享台北市在強化城市韌性所做的努力，值得一提的是，台北市是台灣唯一受邀出席研討會的城市。

台北市政府於2004年應前橫濱市長中田宏邀請，加入城市網國際組織，以創造友好城市，促進亞太區域城市的互助合作，並達到生態永續、政策參與及全球連結的成立宗旨，截至目前為止，會員城市已達99個。台北市政府2015年更獲日本橫濱辦公室推薦加入災害小組，並於2016年9月22日至24日主辦台灣第一次全球城市網災害小組會議（第9屆）。

這次研討會，由消防局專門委員游家懿率隊前往，而會議由橫濱市副市長（MR.KATSUNORI WATANABE）主持，聯合國減災日本辦公室主任（DR. YUKI MATSUOKA）主講這次探討的主題「仙台減災綱領」之四大優先推動項目來揭開會議序幕。

現場與會城市有孟加拉巴里德薩爾市、蒙古喬巴山市、尼泊爾加德滿都市、尼泊爾黑道達市、尼泊爾比拉德訥格爾市、尼泊爾勒利德布爾市、菲律賓馬卡蒂市、菲律賓巴朗牙市、菲律賓土格加勞市、菲律賓伊洛伊洛市、日本橫濱市及台北市等12個城市，還邀請到學者專家、非政府組織（NGO）及業界代表共同參與。

台北市以簡報向各與會城市分享在強化「都市韌性」的努力及成果。由於近年極端氣候不斷，造成災害規模日漸增大，對民眾的生命財產造成嚴重威脅，故強化城市間的防災、減災合作成為國際間重要課題！藉由城市間的技術合作及經驗分享，使台北市災害防救體制及工作更為精進，也提升台北市國際能見度，接軌國際城市社會。

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