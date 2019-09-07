　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徒步環島19公里！李問走12小時拜票不喊累：為馬祖一起打拚！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲李問挑戰在馬祖徒步環島拜票。（圖／翻攝自李問臉書）

▲李問挑戰在馬祖徒步環島拜票。（圖／翻攝自李問臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨馬祖立委參選人李問6日以身穿迷彩服、背著國旗，頭戴行軍氣球造型，誓言要一步一腳印展開徒步環島拜票之旅。他7日於臉書發文分享拜票第一站心得，一整天從早走到晚逼近12小時，徒步走了近19公里，希望透過實際接觸鄉親，傳達為馬祖一起打拚的精神。

李問分享徒步拜票第一站「南竿」心得，「昨天一整天，從早上八點到晚上八點，我和夥伴楊力一起走了大約19公里，徒步環島繞行南竿島，從頭到尾揹著背上的行軍氣球」。

李問說，跟馬祖鄉親的互動，讓他感到很溫馨，大家很歡迎有志於服務馬祖的年輕人，願意為馬祖的未來努力，「從以前到現在，不論是在地的青年，或是來自各地、熱愛馬祖的朋友，大家都是攜手合作，為馬祖一起打拚！」

李問強調，年輕世代的心中，不拘泥於意識形態，只希望一起為地方的發展，一起前進，「一路上，我們遇到許多熱情的馬祖鄉親，為我們加油打氣。我們深入市場與港口、途經大街小巷，握過每一雙手，以誠摯的心跟每一位老朋友、新朋友交流。」

李問也分享了環島行軍路線，從山隴出發，逆時針繞行山隴、牛角、刺鳥書店、福澳、清水、珠螺、馬港、津沙、鐵板、中央大道，最後再回到山隴，全程超過12小時、近19公里。

ET快訊
新北最美女警「撞臉周子瑜」　引網暴動：快來逮捕我！
快訊／北宜公路兩車對撞！車頭撞爛全毀　4大1小「肢體擦挫傷」
獨／蔡英文中部拔藍樁大突破　拜訪「大哥中的大哥」飛虎民
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

徒步環島19公里！李問走12小時拜票不喊累：為馬祖一起打拚！

決戰中台灣！卓榮泰：布局都在掌握中

苓雅工地旁出現2米大天坑！高市工務局火速派員處理並勒令停工

韓國瑜「等日本人25分鐘」風波　林飛帆：不該用這種方式對待外賓

蔡英文報好康：冰箱、冷氣機「汰舊換新」最高補3千

獨／蔡英文中部拜訪基層　悼念呂崇民父親呂國震

韓國瑜見日本學者只說棒球拍片　劉世芳：比壞嚴重的是笨

國軍勤務大隊照顧官兵跟家屬互動　舉行家庭日動手做蛋黃酥

郭台銘影響韓國瑜選情？　李乾龍：不可能有「上次」那樣

郭台銘找當副手？　王金平：不可能的事

一桶洗漆水「濕地秒變綠奶茶」　油漆工嘆：薪水倒貼還不夠罰

找到人了！台南麻豆文旦裂果遭亂倒　環保局火速查獲行為人

懷孕女友逼負責！18歲渣男揪2友暗巷狠打...「流產就可擺脫糾纏」

徒步環島19公里！李問走12小時拜票不喊累：為馬祖一起打拚！

中職／鄭錡鴻到一軍實習教練　若有引退儀式會在明年

拚總統立委選舉　林飛帆為蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會加持

外酥、內餡爆多汁！台北銷魂煎餃　酸辣湯還放了炸餃子皮

一擲定江山！「原」警享天倫樂　傳統活動超刺激不能被遺忘

女慘遭刺二刀搶走500元　北市警僅法辦「殺人未遂」惹議

父母雙亡...高二妹勞動換愛心餐！班導「同學付錢的」：妳最後盛　姊聽完心碎

政治熱門新聞

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本..

韓國瑜忘名片　沒給日本學者致詞

負面聲量83％！王浩宇：韓「2..

日本人遲到25分鐘？韓國瑜踩禁..

「等日本人25分鐘」惹議！韓國..

軍公教也輸！議員：韓國瑜支持者..

日神級學者松田康博起底　名嘴：..

即／日學者見完韓再見郭　郭台銘..

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：..

劉世芳貼表5問韓國瑜：還有臉繼..

韓「等25分鐘」惹怒日學者　馮..

吳佩蓉爆：韓國瑜選前有一晚住宿..

她貼陳菊軍法照：堅毅身影韓國瑜..

日學者嗆不解韓團隊作風　高市府..

更多熱門

相關新聞

決戰中台灣！卓榮泰：布局都在掌握中

民進黨主席卓榮泰7日前往台中出席「2020蔡英文總統連任全國青商後援會」成立大會。他受訪時提到，中部在每次都選都是關鍵地區，除了要從中部出發，離島也不會放棄，整個布局都在掌握中。

穿迷彩服、背國旗！李問誓言「徒步環島」走遍馬祖四鄉五島拜票

追陳明文300萬現金　高檢：嘉義地檢查辦

小三通8月負成長　9月起「搭船人每天減少」

遭點名不分區立委　呂捷否認

關鍵字：

李問馬祖艱困選區立委

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高舉屈膝」倒臥橋下

小時候偷阿嬤錢！長大後被阿嬤回應惹哭

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

洪詩泳池自拍泳裝照

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她超賢慧

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

失聯客羞辱外送員　取餐後丟零錢打發

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

閨蜜婚禮當天放鳥！新娘傻：還想反炸我

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面