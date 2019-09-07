徒步環島19公里！李問走12小時拜票不喊累：為馬祖一起打拚！

▲李問挑戰在馬祖徒步環島拜票。（圖／翻攝自李問臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨馬祖立委參選人李問6日以身穿迷彩服、背著國旗，頭戴行軍氣球造型，誓言要一步一腳印展開徒步環島拜票之旅。他7日於臉書發文分享拜票第一站心得，一整天從早走到晚逼近12小時，徒步走了近19公里，希望透過實際接觸鄉親，傳達為馬祖一起打拚的精神。

李問分享徒步拜票第一站「南竿」心得，「昨天一整天，從早上八點到晚上八點，我和夥伴楊力一起走了大約19公里，徒步環島繞行南竿島，從頭到尾揹著背上的行軍氣球」。

李問說，跟馬祖鄉親的互動，讓他感到很溫馨，大家很歡迎有志於服務馬祖的年輕人，願意為馬祖的未來努力，「從以前到現在，不論是在地的青年，或是來自各地、熱愛馬祖的朋友，大家都是攜手合作，為馬祖一起打拚！」

李問強調，年輕世代的心中，不拘泥於意識形態，只希望一起為地方的發展，一起前進，「一路上，我們遇到許多熱情的馬祖鄉親，為我們加油打氣。我們深入市場與港口、途經大街小巷，握過每一雙手，以誠摯的心跟每一位老朋友、新朋友交流。」

李問也分享了環島行軍路線，從山隴出發，逆時針繞行山隴、牛角、刺鳥書店、福澳、清水、珠螺、馬港、津沙、鐵板、中央大道，最後再回到山隴，全程超過12小時、近19公里。