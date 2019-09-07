決戰中台灣！卓榮泰：布局都在掌握中

▲卓榮泰。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨主席卓榮泰7日前往台中出席「2020蔡英文總統連任全國青商後援會」成立大會。他受訪時提到，中部在每次都選都是關鍵地區，除了要從中部出發，離島也不會放棄，整個布局都在掌握中。

卓榮泰與總統蔡英文7日由立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、洪慈庸、立委參選人陳柏惟、莊競程陪同，出席「全國青商後援會成立大會」。卓榮泰表示，希望青商後援會的成立帶領所有社團站出來，用最大的力量支持蔡英文，讓總統連任、國會過半。

卓榮泰提到，這次台中市的選舉，是政黨合作的示範區，也是青年成功的基地，在場有台灣基進的陳柏惟，台語流利、強而有力、年輕又大方得體；無黨籍洪慈庸，國會最溫柔的聲音與力量；以及民進黨強力徵召的莊競程，如同他的名字，要用競選的過程，感動大家。

卓榮泰說，這三位是政黨合作的典範，而民進黨也確實想在台灣創造一個最穩定、開闊的政黨合作之路。希望青商的朋友們，用所有社會基層的力量，共同給這些年輕人一條很健康的道路能夠走，也希望他們學習青商先進的精神，未來進入到國會，為各行各業、各種階層的台灣人民，創造好的法律。

卓榮泰表示，過去他從議會開始就與青商結下不解之緣，這次，他代表民主進步黨感謝青商蔡世寅總會長、所有的總會長、顧問、議長、總幹事等幹部。在這次總統大選125天前，第一個這麼大規模的後援會成立，代表著青商走出第一步，也希望青商的第一步會是最大的一步，帶領所有社團站出來，用最大的力量支持蔡英文，以及在台中的8位民主鬥士，讓總統連任、國會過半。

此外，根據中央社報導，民進黨秘書長羅文嘉指出，2020區域立委提名作業預計18日前底定，10月將啟動不分區立委提名作業，並成立提名委員會，最晚11月中提出不分區立委名單。