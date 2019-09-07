時力對談民進黨陷僵局　正妹秘書長直播「心好累」喊話：希望過程公開透明

▲吳佩芸表示，時力仍有很多人沒有放棄。（圖／翻攝自時力秘書長吳佩芸臉書）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨與時代力量對於選區的策略與斡旋至今沒有得到雙方都滿意的結果；時代力量黨主席徐永明接任黨主席以來，數次提到盼和民進黨主席卓榮泰會談，見面時間到現在也未敲定。對此，時力秘書長吳佩芸週五（6日）晚間直播表示，並不認同民進黨秘書長羅文嘉提出「具體選區是討論重點」的說法，她認為除了選區還要重視政策面，且以公開形式對談，而目前雙方陷入僵局也讓她覺得「心好累」。

吳佩芸在直播中和觀眾侃侃而談，最近被許多支持者詢問，還有沒有要繼續之前和民進黨進行到一半的對談；她解釋道，時力立場就是徐永明一再強調的公開形式對談，但到現在都還沒有得到民進黨的正面回覆。

身為時力秘書長的吳佩芸，接下來更砲口直指民進黨秘書長羅文嘉，對於羅日前說「談具體選區是重點」的論調不苟同，「人民真的在意的只有選區嗎」？她說，要見面就該談及選區到政策面，更不希望羅公開說一套，私下卻沒要說出哪時候會面。

吳佩芸重申，「時力非常願意會談，希望民進黨可以公開回覆。」她提到時力想要站穩成為第2個本土政黨，但現下雙方會談陷入僵局，讓她直言「心好累」，不過仍舊不會放棄，希望民進黨能跟以公開透明的形式和時力對談，無論選區、政策、人才，都可以是對談的重點。