民進黨屏東縣黨代表大會　卓榮泰主席＋許展維主委籲團結勝選

▲民進黨屏東縣黨部於7日在屏東市和樂餐廳舉辦縣黨代表大會，卓榮泰主席.許展維主委籲團結勝選 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣黨部於7日在屏東市和樂餐廳舉辦縣黨代表大會，由主委許展維擔任大會主席，率25位執行委員、評委召集人及評議委員向在場201名為黨公職、黨代表報告1年的黨務工作事項。中央黨部20年來首次由卓榮泰主席率副祕書長郭昆文等幹部參與。

卓榮泰表示，中央黨部28日在台北圓山飯店舉辦全國黨代表大會，將表揚入黨滿30年的老黨員，提振黨內士氣與尋回創黨時堅毅果敢的精神，力求全力以赴、團結勝選的契機。會中蔡英文總統會向屏東鄉親推薦3席優秀立委候選人；分別是屏北鍾佳濱立委、屏南莊瑞雄立委、山地原住民伍麗華。

許展維說，身兼屏東縣議員與黨主委，除地方政務能深入基層建立互連網外，對於黨務推動更是能以完善的行政系統來宣導政策、傾聽民意，凝聚民主共識。

他說，屏東縣要能展現最佳的執政成果，唯有全力支持蔡英文總統及潘孟安縣長施政方針，黨公職同仁落實基本選民服務，黨部積極紮根基層並深化民進黨執政的優勢，由此才能團結一心，在明年1月11日的總統、立委大選，當務之急是凝聚共識，力保「總統連任，國會過半，改革延續」，全力輔選以贏得勝選。