國民黨智庫民調／2020立委藍綠皆未過半　民眾黨8.2%排第三

▲蔡英文、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，以第三勢力之姿進攻2020國會，根據國民黨智庫6日公布的最新民調顯示，國民黨、民進黨支持度皆未過半，民眾黨的支持度則達8.2%，超越時代力量的4.7%，有望成為國會第三大黨。

在2020立委選舉政黨支持度方面，據國民黨智庫最新民調顯示，國民黨的支持度為27.8%，微幅領先民進黨的24.0%，藍綠支持度皆未過半，台灣民眾黨則以8.2%排第三，將有可能取代時代力量成為國會第三大黨，時代力量的支持度為4.7%，未達5%門檻。

若分析政黨在哪個年齡層獲得最多的支持度，據國民黨智庫最新民調指出，支持國民黨的民眾多落在60歲以上，有40.2%的支持度；支持民進黨的民眾則平均分配在各年齡層；支持民眾黨的選民落在20-39歲間，有26.2%的支持度；支持時代力量的選民則集中在20-29歲間，獲13.4%支持。

▲國民黨智庫民調。（圖／國民黨智庫提供）



至於民眾是否支持總統蔡英文連任，國民黨智庫民調顯示，願意支持的有38.1%，不願意支持的有45.5%；對於蔡英文整體施政滿意度，正面評價有42.9%，包括非常滿意8.7%、還算滿意34.2%，負面評價則有50.0%，其中不太滿意為24.4%、非常不滿意25.6%。

國民黨智庫民調調查期間為8月26日至9月2日，調查方法採用CATI電訪方式進行，以戶籍設於台灣的20歲以上政治選舉之選民為調查對象，調查回收有效樣本數為1,070份，在95%信心水準下，誤差值約正負3%。