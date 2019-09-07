台中哥一喝「溫感漂白汽水」...實測好市多6台飲料機怒了！網曝：不是第1次

▲販賣部擠爆，原PO抱怨，汽水變溫水！（示意圖／記者曾婉婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

下周就是中秋連假，不少民眾蜂擁至賣場採買烤肉美食，更讓台中好市多擠爆了！一名男網友驚呼，平日下午擠滿人龍，就連買杯汽水暢飲也等半天，誇張的是，一口喝下肚有怪味，向工作人員反映也無解，忍不住狠酸「漂白水溫汽水很少有機會喝到這種的！」

台中一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，昨（6）日下午去了一趟賣場，根本是瘋狂星期五，直擊一幕誇張景象，「嚴重的人潮洶湧！結帳的排隊人龍，第一次看到！」等了老半天結完帳，他傻眼直呼，去一樓買熱狗、汽水時，發現飲料有不尋常的味道！

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「生意好到一整個就是嚇人！」原PO一臉崩潰直呼，靠近販售窗口的汽水機有4台機器、接近飲食區有2台，他排隊等待裝飲料，想要拿到車上喝，沒想到喝一口就作嘔，「居然有自來水的漂白水味道，很明顯的濾水器的濾材已經失去功能了！」

起初以為是自己多想了，但原PO實測6台飲料機，「由左至右第二台的汽水居然還是溫的，只有在靠近飲食區的角落那台的味道是正常的！」事後，他向工作人員反映「濾水器濾芯沒有功能了」，怎料對方只淡淡回應，「會跟他們講」，再度讓原PO黑人問號，「他們？是誰？」

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▲原PＯ實測6台飲料機，只有1台味道正常！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

抱怨文一貼出後，不少網友也直呼，喝到「漂白水溫汽水」已不是第一次，紛紛激動回應「我也覺得有漂白水味！」、「昨天中午去裝了一杯可樂，喝起來味道就覺得怪怪的，只喝了一口就全倒掉」、「台南店的汽水也是有怪味」、「禮拜一去的時候，也覺得飲料區有很重的消毒水味道，還以為是錯覺」、「台中喝到好幾次沒味道的可樂」、「可以裝一杯給衛生局驗驗看」、「嘉義的也是，我先生也覺得飲料有漂白水味道」、「糖漿快沒有了就是這個味道，聽說的」、「那個不是漂白水的味道，是糖漿沒了只有氣泡的味道」。

說到好市多喪屍潮，也讓網友們直呼最好避開假日，「台中假日的好市多真的很誇張的難逛，遇到停車要排2圈的，真的眼神死」、「崩潰人龍+1」、「台中好市多平日就沒再跟你開玩笑的喲！擠進去逛完後，你會看見台灣錢真的淹沒腳，而且大部分青壯年顧客、好像都不用上班似的？」、「不只是台中！高雄大順店人也是超級多的，多到根本不想去，打算要退卡了」、「星期一去也好恐怖…（地方媽媽只能利用中午休息時間買個牛奶）」、「中秋節吧，好多人搬一堆肉，要烤肉阿」。

另外，一名網友笑虧「（台灣）業績全球榜上有名，可不是浪得虛名的」，據《TOPICS工商雜誌》2018年報導，在台灣的13家好市多公司的業務中，台中、內湖和中和共3家店，在銷售量方面排名世界前十。」

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