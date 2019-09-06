派出所洽公5分鐘發現8萬元遭友偷走　警民大街追逐上演逮人秀

▲熱心民眾將偷錢男子押著等警方來，引來其他民眾注意。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

警局前也敢偷！江姓男子開車載認識才幾天的黃姓男子到派出所洽公，才進去派出所5分鐘出來，黃男就將江男放車上的8萬元偷拿「落跑」。警民追逐數分鐘，黃男疑似放棄不再跑，被熱心民眾逮住，人贓俱獲，詢後依竊盜罪嫌送辦。

從事自由業的江姓男子，6日上午開車載著剛認識幾天的黃姓友人到太平警分局太平派出所洽公。江男請黃男在車內等候，卻放心將放有8萬元現金的袋子一起放在車上，5分鐘後從派出所走出來，卻發現黃男與放錢的袋子都不翼而飛，才驚覺朋友是個賊。

▲▼偷錢男子拿著深色袋子狂跑，熱心民眾一旁追趕。（圖／民眾提供）

▲▼熱心民眾將偷錢男子架住，交給趕到的警方。（圖／民眾提供）

江男立刻請求警方協助並追出去，發現黃男身影後大喊「小偷」、「嘜走」，黃男見發現江男跟警察在後方追，立刻拔腿開溜。一名身材壯碩的熱心男子見狀，立刻從後追趕，數分鐘後，黃男沒再繼續跑，遭民眾逮到並架住脖子，等警方趕到後交給警方處理，當場起出遭竊走的8萬元現金，人贓俱獲。

黃男供稱，他因為缺錢花用，看到江男留在車上的袋子裡有現金，才會鋌而走險偷拿走，事後深感後悔。

警方一問之下才知道，江男幾天前才認識黃男，但對於他竟能放心讓8萬元跟新朋友共處車內，感到不可思議。也呼籲民眾財不露白，平時應保管好，以免宵小趁機行竊。

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