正妹直播主「詐騙第2人受害」　工程師不捨「被逼飯局性招待」信貸20萬斗內

記者葉國吏／綜合報導

日前一位有11萬粉絲的女直播主捲入詐欺疑雲，她遭一名新加坡籍創業家Jack指控，以業績不到被公司逼當飯局妹做性招待為由，讓Jack不忍拿15萬給她當宣傳費。消息傳出後，在9月4日又有一名工程師出面爆料，他去信貸20萬給這位女直播主，結果匯款當晚看到詐騙新聞，驚覺劇本都一樣，才知道被騙，趕緊向警方報案詐欺。

▲▼對話紀錄。（圖／指控者Jack授權提供）

陳姓女直播主的臉書粉絲專頁有逾11萬粉絲。Jack指出，7月初因工作關係，在網路上認識了她，希望能與她合作幫忙業配，但對方開始訴苦，表示若達不到150萬業績就要被迫去當「飯局妹」，還說要去捐卵等等，Jack基於同情心之餘，7月26日先匯6萬元，30日再面交9萬，共15萬元當作預支宣傳費，結果女直播主拿到錢後卻已讀不回。

對此，陳姓女直播主28日在臉書發文回應，已交由律師處理，一切都會走法律程序，面對不實指控與廠商間糾紛就由法院裁處。《ETtoday新聞雲》記者30日再次向女直播主求證，她強調全案已進入偵訊階段。

▲▼女直播主發文表示，面對不實指控，一切按照法律程序進行。（圖／翻攝臉書）

根據《自由時報》報導，工程師Tony指出，女直播主8月初向他告白，認他是男朋友，但告白後沒幾天，就說公司以業績未達標為由，要去參加飯局、接受性招待。女直播主同時也說要賣卵籌錢，讓Tony心疼，去信貸20萬元匯到女直播主帳戶，但匯款後女直播主就已「手機壞了」為由，每天只花5分鐘回他訊息。

Tony說，他找上Jack後，2人秀出手機節圖發現，女直播主跟2人的對話內容雷同，根本就像複製貼上一樣，讓2人只能相視苦笑。不過Tony說，他跟Jack不同的是，因為他一直不願意匯款，女直播主還PO出住院照片給他看，最後才決定匯款救助。