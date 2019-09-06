包龍星直播悄重開「加油聲」洗版　網發現驚人事實轟：無可救藥

▲包龍星直播台臉書現在又重新開啟，底下網友一片加油，但被眼尖網友發現，光是按怒就被封鎖 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／屏東報導

屏東直播主吳小哲遭到包龍星直播台的賢哥等三人擄走，凌虐近6個小時打斷手腳後，第一時間包龍星直播台還不承認，直到警方宣佈破案後打臉，當時一堆網友怒了，來到臉書專頁留言開罵，逼得包龍星直播台關版，但現在又悄悄開啟，還留言表示：「由他人口中說出來，再一傳十、十傳百就成了編劇，到最後總是變成最糟糕的劇情，懂的人不用我們解釋就懂的」，這篇文章一出，底下留言一片倒喊加油，不過就有眼尖網友發現，原來只要光是按個怒就會被封鎖，直罵無可救藥！

當初吳小哲遭到綁走還打斷手腳事情一發生後，不少人就直指是包龍星直播台所為，但是第一時間「包龍星直播網」在7月28日晚間先是在臉書發文反駁，痛批「社會病了」，直指是網友亂帶風向，但就在警方逮捕3名嫌犯，並證實嫌犯就是賢哥等三人，網友撻伐聲一片！

▲包龍星直播台臉書現在又重新開啟，底下網友一片加油，但被眼尖網友發現，光是按怒就被封鎖 。（圖／地方中心翻攝）

相隔約15小時，「包龍星直播網」發出聲明：「對於這次直播糾紛所衍生出的事件，很抱歉做了不好的示範」，並透露洪男已主動赴警局到案說明，目前一切交由司法處理，細節將等時間方便後，由洪男親自開直播向廣大網友說明。不過網友們紛紛痛批：「主動投案？是被捕吧，講那麼好聽」、「斷人家手腳再來一篇道歉啟示敷衍了事，真行」，耐不住網友猛烈炮火，包龍星直播網乾脆關版。

不過就在6日上午10點左右，包龍星直播台又悄悄開台，甚至來貼出文章表示：「在這裡的我們都不是當事人，不要說一些沒有常識的話來傷害人，畢竟每個人都有喜歡和想支持的人，沒有人能干涉別人的想法和選擇的權利，現在我們只是希望想留下來的人，是真心、是冷靜、是不要多話、不要憤怒、而不是那種想要挑起紛爭和看戲的人。由他人口中說出來，再一傳十、十傳百就成了編劇，到最後總是變成最糟糕的劇情 ，懂的人不用我們解釋就懂的。各位不要當傻瓜，被言語挑釁而怒罵他人，記得沒人會幫你打的字負責，最後倒楣的終究是自己」，底下網友一片「加油聲浪」！

▲包龍星直播台臉書現在又重新開啟，底下網友一片加油，但被眼尖網友發現，光是按怒就被封鎖 。（圖／地方中心翻攝）

▲包龍星直播台臉書現在又重新開啟，底下網友一片加油，但被眼尖網友發現，光是按怒就被封鎖 。（圖／地方中心翻攝）

但是臉書社團《東星幫後援會》在包龍星直播台發出公告後2個小時也發文，請大家不要去攻擊，因為他們不知道悔改，人在做天在看，同時底下網友也幫忙截圖發現，包龍星直播台直接在自己臉書就寫了「大家不要跟他們吵架，我會直接封鎖他們的」，這個讓不滿包龍星直播台的網友轟：「眼盲心盲，無可救藥」、「只有無言可以形容我此刻的心情」、「真的！靜靜的看他們裝逼，到底要演多久」。

▲包龍星直播台臉書現在又重新開啟，臉書社團《冬星幫》呼籲：我們靜靜的看 。（圖／地方中心翻攝）