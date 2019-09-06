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接獲健保卡預購藥品電話要匯3萬　他不知真假警戮破詐騙技倆

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▲屏東縣東港警分局林邊分駐所員警成功勸阻王姓鄉民匯出３萬元款項 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局林邊分駐所員警成功勸阻王姓鄉民匯出３萬元款項 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉72歲王姓鄉民接獲詐騙集團佯稱其以健保卡購買藥品，要利用ATM匯款3萬元，他緊張向轄區警方求助，警方勸阻他不要上當，成功保住3萬元血汗錢。

東港分局林邊分駐所副所長林文欽、警員鄧家興、黃裕庭、劉智佳等員，於日前接獲王姓鄉民步履蹣跚的走進林邊分駐所來報案；他表示，連續接到數通顯示未知號碼的來電，對方自稱是新北市政府警察局板橋分局的黃警官，指其先前有在藥局使用健保卡預購3萬元藥品，藥品已到貨，要求其依指示至ATM提款機進行匯款。

他起初半信半疑的並不記得自己有購買藥品，後來決定走到林邊分駐所向警方報案求助，員警確認係詐騙手法，請他不要理會，員警利用機會向他送發165反詐騙宣導單並說明歹徒常見詐騙伎倆，如「網路購物詐欺、網路銀行轉帳詐欺、假冒檢警詐欺、網路婚姻詐欺、交友軟體詐欺、假稱親友傷病貧困詐欺」，籲請不要受騙。

分局長劉清俊表示，鑒於詐騙手法層出不窮，手法都是換湯不換藥的方式進行詐騙，籲請民眾如接聽到疑似詐騙電話，務必要冷靜地進行「1聽、2掛、3查證」，且應牢記並撥打警政署165防詐騙專線，以免上當。

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