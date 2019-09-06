「鳳去雞來」被翻成印尼文瘋傳…韓國瑜稱沒歧視：誠實報告問題

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前直播時，談到台灣人才出走，以「鳳凰飛走了，進來一堆雞」做比喻，引發外界熱議。事後這番言論被翻譯成印尼文轉發，讓學運人士直呼「好丟臉！」。對此，韓國瑜表示，自己是誠實跟台灣社會報告第一線海關反應的問題，「沒有任何歧視的意思，一點都沒有」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

「鳳凰與雞」風波延燒數日，韓國瑜事後多次澄清「自己屬雞就想到雞」，沒其他意思；但他4日開直播時又再度錯把移民署工作以為是海關工作，還提到海關人員向他陳情「懷疑移工進台灣的目的，尤其最近抓到很多來台賣淫的、跟非法打工的」。結果相關言論被翻譯成印尼文，還在移工的社群轉發。

對此，知名學運人士賴品妤在臉書PO文，怒轟「好丟臉！」。韓國瑜被問到此事則說，他其實已經強調非常多次，「非常感謝新住民到台灣來、也非常感謝很多外國勞動力，不管是來這裡幫我們各種工作、工廠、企業，非常感謝」。

▲韓國瑜「鳳凰與雞」歧視言論被翻成印尼文轉發。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

「我們整個政府這幾年，這兩、三年所謂的免簽證，會不會造成新的台灣的問題，政府要面對」，韓國瑜表示，有海關、移民署的基層公務員向他反應，在第一線面臨到一些問題，自己只是很誠實的跟台灣社會來報告，「沒有任何歧視的意思，一點都沒有」。

韓國瑜最後強調，因為婚姻的關係，在台灣生下的七分之一的小孩是我們新住民生的，我們一樣要教育他們，要解決文化還有經濟的問題，「這方面一定是政府要做這一塊」。