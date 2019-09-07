1.5小時內負面聲量飆83％！　王浩宇指韓國瑜「日人遲到說」：最後一根稻草

▲韓國瑜與日本學界會後聯訪，稱自己等了日本人25分鐘「我完全不介意」。（圖／記者賴君欣攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜因爭議事跡不斷爆出，導致民調滑鐵盧，與總統蔡英文的差距越拉越大，不僅先前遲到讓日本官員乾等，週五（6日）還臨時更改地點讓前來交流的日本學者狼狽趕往四維辦公室，更因自誇「我等日本人25分鐘」，讓忍無可忍的日本學長發文打臉。桃園市議員王浩宇揭露韓國瑜網路負面聲量，遭日本學者打臉後1.5小時內就高達83％，「這有可能是最後一根稻草」。

韓國瑜6日又再度遲到，讓90名來自日本的學者在鳳山辦公室空等，隨後被臨時告知改到四維辦公室，中間耗去的25分鐘已經影響了非常注重守時觀念的日本外賓。沒想到會面後，韓國瑜竟然又笑臉自誇「今天沒有遲到」，接著更說出「我等日本人25分鐘」、「我完全不介意」，離譜說詞和態度被日本學者打臉。

▲日本學者在臉書PO文，反駁遲到說。（圖／翻攝自松田康博臉書）

學者代表松田康博在臉書指出，韓市府臨時更換場地在先，卻在媒體面前誇耀「要多多體諒貴賓」，這種行為令人「難以理解」。新聞一出，網友們紛紛到學者留言串留言「對不起」、「很抱歉」，接著網路對韓國瑜的抨擊聲四起。

6日晚間王浩宇在節目《年代向錢看》表示，綠黨本週民調顯示，網友對韓國瑜的不喜好度漲到68％，只剩下32％的選票能夠開發，至於喜好度有39％，代表至少3.9％是含淚投給韓國瑜，但接下來有新選擇的話，選票流往何方也是觀察重點。

▲王浩宇節目上表示，「韓國瑜我說真的啦，這可能是最後一根稻草了。」（圖／翻攝自YouTube「年代向錢看」）

王浩宇指出，韓國瑜的「25分鐘說」在松田康博發文打臉後的1.5小時內，就有66萬人關切，算是非常大的網路聲量，同時「韓國瑜負面的網路聲量高達83％」，正面聲量只剩5％，等於「20人當中只有1個是幫他說話的」。王浩宇更直接表示，「韓國瑜真的啦 ，我覺得這有可能是最後一根稻草了。」