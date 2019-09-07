一表看「韓國瑜得罪的日本學者」有多大咖　劉世芳5提問：還有臉繼續選總統？

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日接見日本學者參訪團時，笑稱自己沒遲到「等了25分鐘」，但遭訪團召集人松田康博教授發文打臉「是市府臨時更換地點」，直言「難以理解韓國瑜和其團隊的作風」，引發網友討論。民進黨立委劉世芳在臉書貼出一張表格，透露韓國瑜這次得罪了人有多大咖，並向韓國瑜提出5個問題：還有臉繼續選總統？

▲韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜原定6日上午11點20分與東京大學學者會面，但雙方11點36分才現身，讓眾人相當擔心「韓市長該不會又遲到了？」對此，韓國瑜澄清，今天沒有遲到，相當準時，還等了日本人25分鐘。

韓國瑜的言論出現後，立刻引起軒然大波，東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博在臉書發文，是高雄市府臨時換地點，但韓市長卻向媒體說「我們要多多體諒貴賓」，讓他相當無奈，「我難以理解韓市長以即他的團隊的這樣的作風。」隨後，韓國瑜晚間指出，自己是用開玩笑的口吻說出這句話，沒有別的意思，「希望大家笑一笑而已。」

▲立委劉世芳貼出一張表格透露，韓國瑜得罪的都是日本學界大咖。（圖／翻攝自Facebook／劉世芳-高雄芳城市）

民進黨立委劉世芳在臉書發文：「請問韓市長，你知道你放了誰鴿子嗎？這訪團的成員大多是日本最瞭解臺灣、專門研究臺灣的專家學者，中文程度個個都比你好，也都清清楚楚聽懂了你在接受聯訪時說了什麼！」、「老闆不會用Google，但幕僚總會吧？」

劉世芳同時貼出一張表格，當中對於來訪的日本學者身分背景都有清楚標明。召集人、團長松田康博，職稱為東京大學教授、日本台灣學會理事長、日本亞洲政經學會理事，研究領域為兩岸關係、台美關係、台日關係。

劉世芳同時提出5個問題要問韓國瑜：

一、人是你們連絡的，地點也是你們臨時更改的，怎麼可以說是別人遲到？

二、是不是因為自己又要遲到了，才臨時更改地點，害別人遲到來移轉自己老是遲到的媒體形象？

三、接待外賓改回四維行政中心，先前花大錢裝修鳳山行政中心，意義何在？

四、由競總聯絡的拜會行程，時地卻安排在上班時間市府內，黨政不分？

五、一個星期內，歧視東南亞、又欺騙日本人，重傷台灣國際關係，還有臉繼續選總統？