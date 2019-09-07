「韓國瑜是沒有頭髮的柯文哲」 　王世堅老話被挖出…網狂讚先知

記者葉國吏／綜合報導

台北市長柯文哲6日受訪時脫口說出「小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」引發網友討論。臉書社團《民主進步黨(DPP)FB(臉書)後援會》對此貼出台北市議員王世堅之前說過的一句話「韓國瑜是沒有頭髮的柯文哲」，引起網友朝聖。

柯文哲素來與民進黨內的新潮流派系不合，每每提到新潮流時常怒不可抑，甚至不只一次嗆聲「新潮流不倒台灣不會好」。新系立委段宜康5日在臉書上簡單一句「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，引發網友熱議。

▲柯文哲出席福利好厝邊─中正區社會福利綜合大樓開幕典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

柯文哲被問及此事時表示，「這個…，不能這樣講，那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」，引發在場記者一片譁然；被追問是否為失言時，柯說，「不是啦，拿那個什麼韓國瑜，韓國瑜變形容詞還是名詞？」

▲王世堅。（資料照／記者莊喬迪攝）

台北市議員王世堅曾在2018年10月14日時，針對2018縣市長大選時談到柯文哲、韓國瑜，表示兩人同樣利用社會苦悶營造網路勢力和輿論，韓國瑜就是「沒有頭髮的柯文哲」。王世堅當時的言論就引起網友大笑，在批踢踢留言說「神助攻！世間慧眼識英雄」、「沒有頭髮的邱毅XD」、「世堅認證加持」。

▲王世堅老話被挖出。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨(DPP)FB(臉書)後援會）

如今對照柯文哲的脫口直言，民主進步黨(DPP)FB(臉書)後援會再度挖出王世堅這段話，引起網友朝聖說「世堅可愛~反應快~」、「形容得恰到好處⋯⋯」、「先知」。

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