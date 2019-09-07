陳菊軍法照曝光！　劉世芳回嗆柯文哲：堅毅身影韓國瑜永遠比不上

▲劉世芳於臉書護航陳菊。（圖／翻攝自劉世芳臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲6日脫口「陳菊是比較肥的韓國瑜？」，遭外界批評失言。對此，民進黨立委劉世芳7日透過臉書回擊，「你也只是北部韓國瑜！」並貼出總統府秘書長陳菊過去接受軍法大審的照片，強調「菊姐的堅毅身影，高雄市長韓國瑜永遠比不上！」

對於民進黨立委段宜康批評「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，柯文哲6日回嗆，「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」引發現場記者一陣譁然，也遭外界批評失言，但柯文哲事後澄清，「反正就是個形容詞嘛，如果要說肥這個字不可以用，那乾脆把國語字典這個字取消算了」

對此，劉世芳於臉書「敬告柯先生」，希望他收回對女性的歧視言語，「你也只是北部韓國瑜！」並於貼文中寫道「北柯南瑜，天下無（），以下開放大家填字。」

另外，劉世芳還貼出陳菊於1980年美麗島軍法大審上的照片，強調「菊姐的堅毅身影，韓國瑜永遠比不上！」網友也留言為陳菊打氣，「菊姐為著台灣民主的奮鬥始終如一令人敬佩，乍看之下柯、韓市長是沒得比」、「花媽是近50年來台灣史上最勇敢堅毅的女性！」、「菊姐！讚！加油！打不倒的強人！讚！臺灣人的嬌傲！」、「如果沒有當年菊姐一群人的付出，台灣人今天能自己選總統嗎」