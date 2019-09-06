朱學恒《浪子回頭》歌詞酸韓國瑜　請你要體諒我「酒量不好賣給我衝康」

▲韓國瑜與日本學者間的會議，事後卻引發更大的風坡。（圖／記者賴君欣攝）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，對媒體表示「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，引來日本學者代表松田康博PO文質疑「難以理解韓市長以及他的團隊作風」。對此網路觀察家朱學恒在臉書上PO出了一段的茄子蛋《浪子回頭》的歌詞暗酸韓國瑜。

朱學恒在臉書放上松田康博的PO文截圖，並且引用一段《浪子回頭》的歌詞，菸一支一支一支的點 酒一杯一杯一杯的乾，請你要體諒我 我酒量不好賣給我衝康，時間一天一天一天的走 汗一滴一滴一滴的流，有一天咱都老，帶某子逗陣……。

▲朱學恒在臉書上PO茄子蛋歌詞酸韓國瑜。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）



網友則在朱學恒臉書回應表示，「國家機器動的厲害，行政中心換得也快！」、「快遲到就找附近的地方說改地點，高招！」、「這就是日本人不對了！要入境隨俗、高雄已經改中午上班，竟然不知道」、「本來想洗之前風向、變成自己打自己的臉」、「韓國瑜真是無敵自爆王！」、「每天都有新笑點」。

不過也有人質疑日本學者松田康博為何中文這麼好，可以在臉書上寫下洋洋灑灑的長篇大論澄清文，其實他1988年畢業於麗澤大學外國語學部中國語學科，所以擁有相當流利的中文語言能力。

韓國瑜今午和日本東京大學兩岸關係研究小組學者會面、進行學術交流，但日本學者這回卻沒有準時現身，讓韓國瑜在閉門會議前忍不住講了一句「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」。

韓國瑜事後受訪時才解釋學者們下了高鐵，結果找錯位置、跑到鳳山去了，「既然是遠方來的好朋友、又是外國來的，我們當然要互相體諒，我完全不介意」。

但日本學者代表松田康博隨後則是PO文澄清，他們直到今天早上才被告知換地點，「會面時韓市長早已知道聯絡出問題，連忙說『抱歉 我們聯絡不順暢』，沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說『我等日本人等了25分鐘』、『沒關係啊，我們要多多體諒貴賓』、『我完全不介意』」，讓他忍不住寫下「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。