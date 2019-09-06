夜宴松田康博較勁韓國瑜　郭台銘：我投入總統初選受日本關注

▲郭台銘與松田康博等人見面。（圖／翻攝郭台銘臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，事後對著媒體喊「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」。但日本研究小組召集人松田康博隨後在臉書打臉說，對方換時間又換地點。消息一出引發討論。未料，鴻海集團郭台銘6日晚間也與松田康博等人一起吃晚餐，並表示自己投入總統初選時，在日本非常受到關注。

郭台銘在臉書表示，今天和東京大學兩岸關係研究小組的日本朋友們一起晚餐，他4月時才與東大校長在東京見面。東京大學兩岸關係研究小組是日本研究對臺政策的權威智庫，這次他們問了不少問題，「尤其當我宣佈要投入總統初選時，在日本非常受到關注，有許多以我和中國大陸關係為題目的報導」。

郭台銘根據對方所提出的疑問一一回答。他表示，了解中國大陸，並不代表會受到中國大陸官方控制，鴻海是30年前台商開始到大陸設置生產基地的代表，不僅總公司一直都在台灣，而且對中國大陸而言，鴻海是增加出口，提供當地平均超過80萬工作機會的外資企業，這和要依靠中國大陸政府的內需型企業完全不同。

郭台銘提及，從我與SHARP舉辦國際記者會仍同時懸掛中華民國與日本國旗，「就可以知道我一向以來的立場是非常堅定的中華民國派，而當時我完全沒有要選總統」。

郭台銘提到，再加上鴻海早已全球化，在全世界投資，包括日本都設有公司及生產基地，再加上現在工業互聯網的發展，關燈工廠自動化，燈塔工廠，掌握數據使得遷移生產的難度降低，「我已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低」。

郭台銘指出，反觀40年來，他擁有包括對美國、中國大陸以及日本等科技與產業經驗，在現今中美貿易戰、日韓產業競爭、台日經貿與科技合作等重大議題，「我有足夠的經驗與判斷為台日未來20年的合作方向提供實質做法」。

郭台銘提到，日本現在也非常重視中國大陸的市場，在對科技合作有疑慮，及國情不同等障礙上，台日長久以來的關係，可有助於三方市場的合作。

郭台銘透露，席間，松田康博特別提出了對於擔任總統的問題，他想了解關於對弱勢者的照顧，這和商業上的競爭思惟完全不同，「我同意松田先生所說，就算我不是總統，過去數十年來，我對慈善及弱勢的照顧捐款在亞洲僅次於香港的李嘉誠先生，因為我知道人生並不公平，錢只有用在對的地方才能發揮它的價值」。

郭台銘提及，雙方也分享日本導演來台拍攝因為八八風災而捐贈興建的永齡農場記錄片，而在311日本地震海嘯後，他捐款7億日幣，參與重建了受創嚴重的志津川醫院，如今命名為「南三陸醫院」並啓用；另外，在初選時也曾提出要為台灣身心障礙者建立專屬的100億保險基金。

郭台銘強調，一個國家最重要就是要興利除弊，提供公平可競爭的社會基礎，並且對弱勢者提供照顧，「我想知易行難，就是長年由傳統政客把持政治對台灣造成的困境」。

郭台銘還順道一提，日本朋友最喜歡鼎泰豐小籠包，再加上台灣啤酒，「今晚我想日本朋友們除了更了解台日關係不論在外交，經貿上有何發展空間，美食外交，賓主盡歡」。

文末，郭台銘hashtag「永齡農場有機水果製成珍珠水果茶」、「歡迎東京大學兩岸關係研究小組」、「台日友好誤會都可以迎刃而解」、「雙方都準時到達就能賓主盡歡」