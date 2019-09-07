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日人遲到25分鐘？韓國瑜踩「最守時民族」禁忌…臨時換場地還自誇沒遲到

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▲▼韓國瑜遲到。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜遲到，讓日本官員等了25分鐘，雙手合十向外賓道歉。（圖／地方中心攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前讓90名來自日本的官員空等25分鐘，引起外界怒火；這回他試圖擺脫讓「最守時民族」日本人空等的污名，先自誇自己今天沒有遲到，接著表示「我等日本人25分鐘！」卻在事後被日本學者代表松田康博打臉，韓市府臨時換場地，還在媒體前說要多多體諒貴賓，這種行為令人「難以理解」，再次點燃網友憤怒情緒。

「我等日本人25分鐘！」　韓國瑜自誇這次沒有遲到

韓國瑜6日上午和日本東京大學學者會面，行程原定11點20分，韓國瑜一行人和日本學者們卻在11點36分才現身，讓外界擔心市長這次該不會又大遲到？結果韓國瑜在會議閉門前趕緊補充一句「今天我沒遲到，我等日本人25分鐘」，澄清這回自己很準時，是換日本人遲到了！

「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」，韓國瑜進一步解釋，學者們下了高鐵，結果找錯位置、跑到鳳山去了，在鳳山站急得不得了，又找不到計程車，所以再趕來我們四維辦公大樓。」但既然是遠方來的好朋友、又是外國來的，當然要互相體諒，「我完全不介意」。

而幕僚則透露，韓國瑜不想讓貴賓感覺自己遲到，所以一直在市長室等待，等學者們到了之後才帶著他們一起到會客室。

▲▼日本學者在臉書PO文，反駁遲到說。（圖／翻攝自松田康博臉書）

▲日本學者在臉書PO文，反駁遲到說。（圖／翻攝自松田康博臉書）

遲到25分鐘？日學者：是韓市府臨時改場地　難以理解這樣的作風

韓國瑜自誇沒有遲到，而且還等了日本人25分鐘的行為被媒體報導後，也傳到了與韓國瑜會晤的松田康博耳裡。松田康博立刻在臉書上強調，原本收到韓國瑜陣營的聯絡，是上午11時在鳳山行政中心會面，結果5日突然說改成上午11時20分開始，地點一樣鳳山。

松田康博說，他們6日準時抵達鳳山附近捷運站時，突然被通知要改地點，且是變成四維行政中心，才趕忙搭計程車抵達當地。

松田康博表示，會面時韓國瑜早就知道聯絡出問題，還向他們道歉「抱歉！我們聯絡不順暢！」但韓國瑜事後卻在媒體面前表示，「我等日本人等了25分鐘」、「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」，讓他覺得「難以理解韓市長以及他的團隊的作風」。

為什麼要自誇沒遲到？原來之前讓90名日本官員等了25分鐘

韓國瑜為什麼會特別提到自己沒遲到？因為他8月22日原定上午10時30分要在高雄市政府鳳山行政中心會議室，與日本自由民主黨青年局長開會，但到了約定時間卻不見身影，讓會議室內90位日籍官員空等，之後在無奈之下，與會者才先行開始會議。過了大約25分鐘，韓國瑜才抵達現場，雙手合十向在場人員致歉，使會議終於順利展開。

事後，韓國瑜表示，他一大早趕到美濃，再從美濃到大樹、鳳山，再趕來鳳山的會議室，行程非常滿，因此時間上有些耽擱，「高雄真的是非常大，重點是，我已經先跟日方報告過了，他們都非常諒解！」

▲▼孫大千上午陪韓國瑜會見日本學者代表。（圖／記者賴君欣攝）

▲孫大千上午陪韓國瑜會見日本學者代表。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜「等日本人25分鐘」真相？　高雄市府：府外聯絡人疏忽

針對松田康博出面澄清，自己沒有遲到，是韓市府臨時換地點，高雄市府也緊急發聲明回應此事：

1.因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到。而市長事前也不知情，現場被記者問及才有所說明。

2.市長非常重視日方學者來訪，除了準時接見也正裝表示重視。

3.此次與日本學者交流收獲很多，市長對日本學者因為與市府聯絡窗口疏失，而讓日本學者跑錯地點而延誤，表示理解，並無任何其他想法。

4.市長也會要求今後市府團隊在安排外賓來訪，要再三與外賓聯絡窗口確認。確保此種狀況不致出現。對賓客所造成的困擾深感歉意。

▲▼韓國瑜直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

解釋卻成反效果？韓國瑜：希望大家笑一笑

韓國瑜傍晚被問到此事，連忙澄清「日本教授完全沒有遲到」，是他本人提早到了！韓國瑜指出，上回他和日本自民黨青年局局長佐佐木紀眾議員會晤，卻大遲到25分鐘，因此這回特別早到。「我要再一次澄清，日本教授完全沒有遲到，一來我早到、二來地點通知上，因為台北大學教授帶他們來，沒有了解到四維跟鳳山，我們一開始通知在鳳山，所以我再次重申，他們非常重視有沒有遲到、完全沒有遲到」。

韓國瑜強調，「我等日本人25分鐘」這句話是開玩笑，因為上回大家都說他遲到25分鐘，所以他才用開玩笑的口吻說「我等了25分鐘」，只是希望大家笑一笑而已，沒有別的意思。而同樣與會的韓陣營副執行長孫大千也緩頰，「市長講話就是這樣，愛開玩笑啦！」。

但韓國瑜將此話解釋為「開玩笑」，反而成為提油救火的行為，引來更多網友們痛批，「失言幾次了從沒認錯，只會硬拗不回應」、「丟臉」、「直接認錯很難嗎??還要先找好一堆藉口」、「越解釋越慘啊。。玩笑 講錯話 真話 哪個比較好…？」、「日本學者不喜歡這種侮辱別人的玩笑」。

最後，韓國瑜又打開手機直播，向網友們再次強調，「日本這些學者完全沒有遲到，這一點最重要，他們是很守時的！」還說媒體報導「日本人遲到」是重大的誤會，自己對日本人感到有點不好意思，「希望這次的小插曲，不要造成彼此心中，尤其是日方的學者，心裡面覺得不愉快，這樣子我個人就很不好意思了。」

▲▼日本首都圈新都市鐵道公司道歉聲明 。（圖／翻攝自筑波快線官網）

▲日本首都圈新都市鐵道公司道歉聲明 。（圖／翻攝自筑波快線官網）

日本人守時觀念聞名國際　連電車早到20秒都要道歉

其實許多日本人都有著「不想欠別人」、「不想麻煩到別人」的想法，所以當抱持這個心態時，又遇上要與親朋好友見面，自然會開始擔心「如果遲到，就會麻煩別人」，便養成了「守時」的習慣。

不僅是「人」要準時，連電車也要準時。過去日本地鐵登上國外媒體版面，不外乎是人潮擁擠、電車員把乘客「塞」進去的畫面，但曾有一次是因為「電車不守時」而引起外界熱烈討論。

當時首都圈新都市鐵道公司發出了一則道歉聲明，只見上面寫著，14日當天原定在9時44分40秒發車的列車，因為工作人員未充分確認時刻表，導致提前20秒出發，電車在點9時44分20秒離開車站；雖然這20秒沒有任何乘客提出客訴，但是還是對造成的不便，感到深深的歉意。

對於日本地鐵發出這樣的聲明，許多網友們感到十分驚訝，也暗酸台鐵常常誤點，「人家算秒，我們算小時」、「台鐵遲到沒在道歉的啊」、「台鐵標準字幕 : 大約晚XX分」、「台鐵誤點已經是理所當然了吧呵呵」。

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