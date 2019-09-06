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「超市版好市多」售價更便宜！全台最美「全聯咖啡店」還有獨家KIRI聯名甜點

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▲▼ 全聯咖啡店 。（圖／資料照）

▲挑高玻璃帷幕搭配投射燈營造質感氛圍。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

在全台擁有千家門市的全聯，一直以來堅持低價、微利突破重圍，成為台灣目前的超市霸主，不僅牛肉跟鮭魚賣得比美式賣場好市多還便宜，並主打買多少吃多少，甚至連高級水果與生鮮也只要高級超市的三分之一價格。而最近全聯還在台中開出首家結合賣場跟咖啡館的旗艦店型，開幕兩天就刷新營業額歷史新高記錄。

一直以來主打便宜策略的全聯，近兩年來為持續穩坐超市龍頭寶座，持續端出差異化戰略武器，除了提升店質並增設停車場，也在特地商圈導入更多高價與進口商品，同時擴大烘焙現烤麵包、自有品牌We Sweet甜點與各式熟食品項，讓消費者有更多選擇。

▲▼ 全聯咖啡店 。（圖／資料照）

▲▼ 全聯咖啡店 。（圖／資料照）

而全聯今年不僅將現烤麵包和現煮咖啡持續擴大導入更多門市，還在台中開設全台首間「We Sweet咖啡館」的旗艦店型，一樓賣場以吸睛塗鴉、花藝裝飾，再加上挑高玻璃帷幕空間所打造，商品也以區塊專區陳列，包含小農專區、農家直採、精選水果等，寬廣明亮設計被封為全台最美全聯。

至於二樓則為全台首間「We Sweet咖啡館」，主打新品莊園咖啡、氮氣咖啡、柏克金生啤酒，還有期間限定的獨家KIRI聯名甜點，包含「乳酪法式甜點盒」與「流芯乳酪塔禮盒」。而後續全聯與KIRI也將於全台門市推出新一波獨家甜點。

除了主打獨家的KIRI聯名甜點外，全聯「We Sweet咖啡館」還有販售8款甜點與14款輕食，售價40元起。目前熱賣前三名分別為，KIRI聯名乳酪法式甜點盒、流芯乳酪塔盒，以及卡士達千層蛋糕，而熱門飲品前三名則為氮氣冷萃咖啡、經典莊園冰與熱拿鐵。

▼星巴克咖啡豆售價比外面市售還便宜。

▲▼ 全聯咖啡店 。（圖／資料照）

▲▼全聯咖啡店 。（圖／資料照）

全聯指出，台中市政店開幕兩天的營業額就衝破550萬元，來客數高達8千人，不僅破了有史以來的開幕前兩日記錄，連We Sweet咖啡館的營業額都超過30萬以上，比預期反應更好。至於We Sweet咖啡館後續展店計劃，若有適合地點也不排除，但目前則還沒有規劃。

另外，全家便利商店則早看好咖啡所帶來的效益設置咖啡館，除了桃園新天地、台發店、敦新店、台中時尚店等四間Let’s Café旗艦店外，日前還在高雄開出首家最大複合店，一次集結咖啡、洗衣及超市機能，讓消費者一邊喝咖啡還能洗衣服兼買菜，滿足一站式需求。

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