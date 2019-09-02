　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

靠「隱藏秘招」免收錢！好市多中和店停車收費原因曝光　每小時100元網讚翻

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼好市多內湖店 。（圖／記者張一中攝）

▲好市多深受台灣人喜愛。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者曾婉婷／綜合報導

繼北投店實施停車收費政策後，美式賣場好市多（Costco）中和店也將於10月1日起開始實施，每小時收費100元。對於新政策讓不少網友都叫好推爆，但也有不少消費者詢問，「停機車也要收費嗎？」對此，好市多回應指出，只有汽車要收費，而機車則不用。

在全台擁有13家分店的美式賣場好市多（Costco），深受台灣人喜愛，推估至少擁有300萬名會員，尤其每到假日常常擠滿人潮，停車位常常一位難求，甚至造成危停亂象。因此，為讓消費者有更好的消費體驗，好市多中和店將開始實施停車收費新政策。

據了解，中和店應為目前好市多各分店裡來客量最多的一家，一個禮拜的消費筆數平均約6～8萬筆，以一張會員卡可帶四人同行推算，估計一周來客數高達30～40萬人左右。因此，實施停車收費制度應是為紓解購物人潮。

▲▼ 好市多中和店推「消費折抵停車費」新制 。（圖／翻攝自爆廢公社）

好市多中和店貼出公告指出，為了提升會員的購物服務品質，停車場將於108年10月1日起，實施購物消費折抵停車費新制。每小時必須收費100元，如有消費滿500元（含）即可免費折抵3小時，且每日最高以3小時計；若停車未滿30分鐘則是免費，超過30分鐘即以1個小時計算收費。

對於中和店將實施停車收費政策，好市多回應指出，一般標準店停車位約有700多個，但中和店所涵蓋的人口腹地大，加上會員反應以及賣場人員觀察到有外車來停的問題，因此才決定開始自10月開始收停車費，期望能帶給消費者更好的服務，而其他分店目前則還沒有考慮實施。

▲▼好市多停車場 。（圖／資料照）

好市多表示，北投店因附近腹地小沒有其它空間停車，所以剛開幕時就決定開始停車收費，也是全台分店第一個實施的賣場，自收費後狀況也都很不錯。而常造成停車亂象的內湖店，自北投店開幕後則有效分流購物人潮，因此目前中和店是最急需停車收費的分店，避免想購物的會員無位可停。

至於家樂福的量販店停車場，基本上停車都需要收費，依各店狀況每小時收費30～40元，但當天單筆消費不限金額就能折抵1～2小時，其中年消費十萬的VIP顧客可免費停車，一天最多能免費停6小時。目前家樂福VIP顧客約有42000人。

ET快訊
載老婆到南投玩…他騎重機猛撞分隔島！夫妻噴飛相距20m雙亡
他帶13歲「五官深邃妹」開房間　4警衝進門看證件名字糗爆
崔佩儀老公失聯她哭「覺得有鬼」　當面對質…他氣回：有沒有大腦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

通通喝起來！這3家咖啡「買一送一」優惠齊發　星巴克連續30天...伯朗還免費送餐

影／中和店停車「1小時100」！網狂推爆「求全台跟進」　好市多出面回應了

跟對人了！東森自然美老店生意回春　收入多拼出幾10萬

靠「隱藏秘招」免收錢！好市多中和店停車收費原因曝光　每小時100元網讚翻

遠雄人壽全新廣告　支持新世代勇敢變強

「讓電信三雄少賺」台灣之星小編道歉了！網友護航：戰起來！幫高調！

通通喝起來！這3家咖啡「買一送一」優惠齊發　星巴克連續30天...伯朗還免費送餐

驚傳恐怖外送員騷擾女顧客　兩大美食外送平台出面回應

「2019 Hot Toys年度展」三創開跑　漫威、星戰、DC珍藏人偶盡出

【廣編】手機0元起！SUGAR P11台灣之星獨家開賣

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

跟對人了！東森自然美老店生意回春　收入多拼出幾10萬

靠「隱藏秘招」免收錢！好市多中和店停車收費原因曝光　每小時100元網讚翻

遠雄人壽全新廣告　支持新世代勇敢變強

「讓電信三雄少賺」台灣之星小編道歉了！網友護航：戰起來！幫高調！

通通喝起來！這3家咖啡「買一送一」優惠齊發　星巴克連續30天...伯朗還免費送餐

驚傳恐怖外送員騷擾女顧客　兩大美食外送平台出面回應

「2019 Hot Toys年度展」三創開跑　漫威、星戰、DC珍藏人偶盡出

【廣編】手機0元起！SUGAR P11台灣之星獨家開賣

影／中和店停車「1小時100」！網狂推爆「求全台跟進」　好市多出面回應了

傳承80年手藝至尊月餅　中秋團圓送禮表心意！

回應831地鐵無差別攻擊！港警：示威者「投擲近百枚汽油彈」還趁機黑警

硬要跳水...友人目睹他「瞪大雙眼、無法求救」消失水中

夢幻帳篷搭配絕美星空！台灣免裝備露營3選　懶人必看

台灣海上藍色公路添新兵　百麗「蘇澳-花蓮」航線20日開航

43歲林心如差一吋「屁股蛋彈出」　火辣禮服大腿全露逼死地方媽媽

香港反送中掀外流移民潮　港人申請來台定居人數增3成

浪犬誤闖國道逃竄！後車停一排「禮讓救援」　畫面曝光萬人讚爆

韋蘭德丟無安打　E奶辣妻甜喊：永遠是第一鐵粉！

美網／顏值實力都破錶！　8強戰大小費德勒對決

網傳收健保郵件會中「勒索病毒」？　衛福部急澄清：舊聞啦！

消費熱門新聞

中和店停車1小時100！網推爆..

這3家咖啡「買一送一」優惠齊發..

驚傳恐怖美食外送員騷擾女顧客！

「讓電信三雄少賺」台灣之星小編..

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

靠「隱藏秘招」免收錢！好市多中..

獨家限定！超商變身「24小時燒..

99划算節曝「淘寶折學」省錢攻..

化妝品教父預言自然美3年定成功

史上最難拿！好市多「益智蛋卷」..

2019 Hot Toys展　..

全台最「巨美」！全聯首家「旗艦..

「未來肉漢堡」每天限量30個！..

SUGAR P11台灣之星獨家..

更多熱門

相關新聞

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

上海好市多（Costco）在上（8）月27日隆重開幕，不少人凌晨4點多就開始排隊進商場，甚至有人調侃「只要搶到烤雞就是人生贏家」，不過這樣的盛況來到開業第5天卻逐漸消退。工作人員表示，商場裡的人已經不像之前那樣擁擠了，反倒是爆出「退卡人潮」，他們為了處理消費者的退卡需求，到了下午2點都還沒時間吃午飯。

中和店停車1小時100！網推爆求全台跟進　好市多回應了

好市多中和店將實施新政策　網推爆

好市多為何能在台灣立足？網解析關鍵

上海好市多亂象曝光！她目睹全程傻眼

關鍵字：

好市多Costco量販賣場停車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

好市多中和店將實施新政策　網推爆

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

玲玲北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣

雞排店打外送員　總部：解除加盟

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面