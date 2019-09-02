靠「隱藏秘招」免收錢！好市多中和店停車收費原因曝光　每小時100元網讚翻

▲好市多深受台灣人喜愛。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者曾婉婷／綜合報導

繼北投店實施停車收費政策後，美式賣場好市多（Costco）中和店也將於10月1日起開始實施，每小時收費100元。對於新政策讓不少網友都叫好推爆，但也有不少消費者詢問，「停機車也要收費嗎？」對此，好市多回應指出，只有汽車要收費，而機車則不用。

在全台擁有13家分店的美式賣場好市多（Costco），深受台灣人喜愛，推估至少擁有300萬名會員，尤其每到假日常常擠滿人潮，停車位常常一位難求，甚至造成危停亂象。因此，為讓消費者有更好的消費體驗，好市多中和店將開始實施停車收費新政策。

據了解，中和店應為目前好市多各分店裡來客量最多的一家，一個禮拜的消費筆數平均約6～8萬筆，以一張會員卡可帶四人同行推算，估計一周來客數高達30～40萬人左右。因此，實施停車收費制度應是為紓解購物人潮。

好市多中和店貼出公告指出，為了提升會員的購物服務品質，停車場將於108年10月1日起，實施購物消費折抵停車費新制。每小時必須收費100元，如有消費滿500元（含）即可免費折抵3小時，且每日最高以3小時計；若停車未滿30分鐘則是免費，超過30分鐘即以1個小時計算收費。

對於中和店將實施停車收費政策，好市多回應指出，一般標準店停車位約有700多個，但中和店所涵蓋的人口腹地大，加上會員反應以及賣場人員觀察到有外車來停的問題，因此才決定開始自10月開始收停車費，期望能帶給消費者更好的服務，而其他分店目前則還沒有考慮實施。

好市多表示，北投店因附近腹地小沒有其它空間停車，所以剛開幕時就決定開始停車收費，也是全台分店第一個實施的賣場，自收費後狀況也都很不錯。而常造成停車亂象的內湖店，自北投店開幕後則有效分流購物人潮，因此目前中和店是最急需停車收費的分店，避免想購物的會員無位可停。

至於家樂福的量販店停車場，基本上停車都需要收費，依各店狀況每小時收費30～40元，但當天單筆消費不限金額就能折抵1～2小時，其中年消費十萬的VIP顧客可免費停車，一天最多能免費停6小時。目前家樂福VIP顧客約有42000人。