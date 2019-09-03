248元「帝王泡麵」又來了！中秋限量組合僅168組「價格更貴氣」還只能預約購買

▲滿漢御品中秋限量5000碗。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

每回上架必搶購一空的「滿漢御品牛肉麵」每碗售價248元，被譽為史上最貴的「帝王泡麵」，但靠華麗包裝與濃郁湯頭收服老饕味蕾，為搶攻中秋商機，這次限量推出5000碗，還跨界攜手頂級威士忌馬諦氏，推出限量168組的中秋佐餐組合，售價更加貴氣。

統一滿漢御品火巴燒牛肉麵強調精選每頭牛僅有1%的特殊部位邊腱肉，半筋半肉的質地製成料理包，肉質不易鬆散，經過四川古式料理技術「火巴燒」，將醬汁徹底入味，吃來更為軟嫩通透，加上專利的非油炸波浪麵，成就精品級的帝王級泡麵。

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滿漢御品每檔皆以限量推出，自開賣至今已累積銷售量約5萬碗，最高紀錄曾創下半小時就賣出千碗，一天1688碗全數完銷紀錄。而今年中秋節再推出限量5000碗，並只在特定小7門市及MOMO線上購物獨家販售，每碗248元；至於限量168組的中秋佐餐限量組，則採專線預約制販售，售價2928元。

另外，OK超商則看準中秋送禮商機，除了推出88款月餅以及225款週邊伴手禮外，還於APP推出「雲端禮盒」功能，消費者只要加入會員即可線上購買禮盒，且可於全台門市分次領取，或轉贈與親朋好友，送禮免出門。