　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 超商咖啡 。（圖／資料照）

▲小7挾五千多家門市優勢，CITY CAFE去年熱賣3.2億杯，等於平均每秒就賣出10杯，創造130億營收，市佔率達四成。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣咖啡市長逐年成長，其中四大超商挾通路優勢，一直是銷售業績主力，粗估一年至少可賣出5億杯咖啡。對此，有網友就好奇，到底哪家超商咖啡最好喝？綜合網友答案，其實各家超商咖啡都有支持者，但也有專業網友神分析咖啡好喝關鍵背後有三大原因。

有網友在PTT上發問說，「想問一下大家，有私心喜歡哪家咖啡嗎？像我們老師以前很討厭某家7-11，會請學生到比較遠的便利商店幫他買熱拿鐵，但另一個人情況則是相反，想問問大家有沒有特定喜歡哪家咖啡呢？為什麼？到底是機器的問題還咖啡豆的問題？單純好奇想問～」。

▲▼ 超商咖啡 。（圖／資料照）

對此，各家超商咖啡都有支持者，還有網友指出萊爾富咖啡意外好喝，「習慣喝小七的」、「全家的西西里，超讚的！」、「喜歡全家拿鐵」、「只喜歡喝全家」、「除了OK其他都可接受」、「只喝小七」、「萊爾富的美式咖啡」、「萊爾富的拿鐵其實不錯，但要生意好的店」、「全家改用UCC的豆子之後就不錯了」。

其中，還有專業網友分析超商咖啡好喝有三大因素，分別為店員、咖啡豆、機器，「我覺得要看店員會不會煮」、「生意好咖啡豆新鮮，喝起來也新鮮」、「個人實測生意好的店咖啡比生意相對差的好喝很多」、「機器有差，全家全觸控型的明顯比按鍵型的好喝很多」、「全家3顆豆或是火車站的711，人潮多一早都是新鮮的」。

▲▼超商咖啡 。（圖／業者提供）

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人超愛喝咖啡，估計一年市場規模超過400億元，其中由於超商現煮咖啡具便利性，一直是銷售業績主力，但近來量販跟超市也看準黑金商機，積極拓展販售門市，像是愛買還使用星巴克咖啡豆，且價格更是佛心，美式只要35元。而全聯不僅預計今底前將現煮咖啡導入逾500家門市，更在台中開出首家「We Sweet旗艦咖啡館」，全面搶攻黑金商機。

ET快訊
辣模「UberEats跑7小時」熱衰竭送醫　一張照片揭背後辛
快訊／W飯店女模毒趴命案　「土豪哥」判2年10月定讞
昨天才辦完喪事…他走出家門遭2雨衣男「行刑式槍決」
快訊／中油新進女員工教育訓練　遭「纜繩纏繞」身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

248元「帝王泡麵」又來了！中秋限量組合僅168組「價格更貴氣」還只能預約購買

「比薩+漢堡」破天荒合體！噴汁漢堡肉加牽絲起司　雙重口味一次滿足

神還原！哆啦A夢「縮小燈」變手電筒了　小7限量1.5萬個必搶

靠「隱藏秘招」免收錢！好市多中和店停車收費原因曝光　每小時100元網讚翻

通通喝起來！這3家咖啡「買一送一」優惠齊發　星巴克連續30天...伯朗還免費送餐

影／中和店停車「1小時100」！網狂推爆「求全台跟進」　好市多出面回應了

血拚大戰提前開打！屈臣氏優惠組合下殺39折起　日藥本舖買1送1

爽買DR.WU美到出水3大攻略！優惠多到董仔、關關計算機按到錯亂

烏龍茶控快進來！茶裏王青心烏龍升級　輕焙口感清香回甘

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

血拚大戰提前開打！屈臣氏優惠組合下殺39折起　日藥本舖買1送1

爽買DR.WU美到出水3大攻略！優惠多到董仔、關關計算機按到錯亂

烏龍茶控快進來！茶裏王青心烏龍升級　輕焙口感清香回甘

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

東森自然美水光保養新發表　快速美容小資好入門

惹人厭的水果排名超震撼　產季短又貴氣的它竟然有人看了就想吐！？

東森自然美延攬各領域專家　首席顧問陳基岱：讓產品再升級

東森自然美48週年重返榮耀　整合線上線下目標衝1000家店

良心成就事業！首席顧問陳基岱：東森自然美是東方人的命定保養品

【廣編】「9月租屋補助不用審！」H＆D東稻家居為你輕鬆打包一個家

不斷更新／雙羅對決！羅里奇戰羅力　統一、富邦先發名單

想跨船狂歡！白衣男腳一伸…下秒落入兩船間　只剩帽子在水上飄

新板特區竟存花甲老建築　砍掉重練、身價翻倍漲

台北公開賽／輸贏都開心　林佑賢、許仁豪歡樂對決

雞排妹搭車「雪白半球狂晃」　上衣超緊綁帶炸出渾圓美胸！

竹市府秋節勞軍活動　首次邀請幼兒園小朋友參與

怕馬桶吃掉媽媽！忠誠喵「忍睡意」陪臭臭　網笑翻：以為是照片

想當《聲林2》踢館魔王？iM短影強力徵召民間好手

誤闖嚇破膽！廢棄空屋橫樑上竟有「一具棺木」原因至今是個謎

蘇友辰／財稅高權濫用　國稅局向公益社團開刀為哪樁？

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

消費熱門新聞

最惹人厭的水果排名竟然有它！

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後..

248元「帝王泡麵」又來了！中..

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

99划算節曝「淘寶折學」省錢攻..

台中秀泰「爸媽放風天堂」開幕

這3家咖啡「買一送一」優惠齊發..

「讓電信三雄少賺」台灣之星小編..

靠「隱藏秘招」免收錢！好市多中..

獨家限定！超商變身「24小時燒..

首席顧問：東森自然美用良心做保..

被叫豬靈！女星甩18公斤秘訣公..

全台最大室內碼頭上線啦！

驚傳恐怖美食外送員騷擾女顧客！

更多熱門

相關新聞

想認識超商小姐姐！他取貨撩妹結局噴飯

買網拍的時候，許多人會把取貨姓名改掉，有時還可以惡搞朋友、遠端傳情。一名男網友想認識便利商店的女店員，特地買了網拍，並把2件包裹名稱改掉，希望撩得美人心。但由於最後對方還是無視他，讓原PO只能求救「求認識全家小姐姐的方法」，照片則讓其他網友笑噴，「第一次看到那麼猛的」。

花蓮文旦再裝櫃　銷往大陸已達121公噸

到全家零錢箱比OK手勢　小編即捐出50元！

248元「帝王泡麵」又來了！中秋限量組合只有168組

限量1.5萬個！哆啦A夢「縮小燈」神還原變手電筒

關鍵字：

超商便利商店7-11小7全家萊爾富咖啡

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面