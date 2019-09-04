超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

▲小7挾五千多家門市優勢，CITY CAFE去年熱賣3.2億杯，等於平均每秒就賣出10杯，創造130億營收，市佔率達四成。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣咖啡市長逐年成長，其中四大超商挾通路優勢，一直是銷售業績主力，粗估一年至少可賣出5億杯咖啡。對此，有網友就好奇，到底哪家超商咖啡最好喝？綜合網友答案，其實各家超商咖啡都有支持者，但也有專業網友神分析咖啡好喝關鍵背後有三大原因。

有網友在PTT上發問說，「想問一下大家，有私心喜歡哪家咖啡嗎？像我們老師以前很討厭某家7-11，會請學生到比較遠的便利商店幫他買熱拿鐵，但另一個人情況則是相反，想問問大家有沒有特定喜歡哪家咖啡呢？為什麼？到底是機器的問題還咖啡豆的問題？單純好奇想問～」。

對此，各家超商咖啡都有支持者，還有網友指出萊爾富咖啡意外好喝，「習慣喝小七的」、「全家的西西里，超讚的！」、「喜歡全家拿鐵」、「只喜歡喝全家」、「除了OK其他都可接受」、「只喝小七」、「萊爾富的美式咖啡」、「萊爾富的拿鐵其實不錯，但要生意好的店」、「全家改用UCC的豆子之後就不錯了」。

其中，還有專業網友分析超商咖啡好喝有三大因素，分別為店員、咖啡豆、機器，「我覺得要看店員會不會煮」、「生意好咖啡豆新鮮，喝起來也新鮮」、「個人實測生意好的店咖啡比生意相對差的好喝很多」、「機器有差，全家全觸控型的明顯比按鍵型的好喝很多」、「全家3顆豆或是火車站的711，人潮多一早都是新鮮的」。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人超愛喝咖啡，估計一年市場規模超過400億元，其中由於超商現煮咖啡具便利性，一直是銷售業績主力，但近來量販跟超市也看準黑金商機，積極拓展販售門市，像是愛買還使用星巴克咖啡豆，且價格更是佛心，美式只要35元。而全聯不僅預計今底前將現煮咖啡導入逾500家門市，更在台中開出首家「We Sweet旗艦咖啡館」，全面搶攻黑金商機。