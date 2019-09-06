Taiwan Can Help！蔡英文籲聯合國接納台灣　拜託網友「轉發9國字幕影片」

記者袁茵／綜合報導

第74屆聯合國大會將在9月17日於美國紐約聯合國總部召開，外交部長吳釗燮日前先是投書給「外交家」（The Diplomat），希望台灣能加入聯合國體系，接著總統蔡英文也在臉書上向台灣民眾拜託分享一支影片，「如果你也想呼籲聯合國，儘早接納台灣的平等參與。那麼，就一起動動手指、採取行動吧！」

「今天要拜託每一位臉書上的台灣人，請把這支影片，用你覺得適合的語言版本，轉發給全世界的朋友，把台灣的心聲告訴全世界。」蔡英文6日在臉書分享一支1分36秒短片，以英語搭配繁體中文字的方式，強調「台灣讓世界更美好」，希望聯合國接納台灣。

▲蔡英文呼籲聯合國接納台灣。（圖／翻攝蔡英文粉專臉書影片，以下皆同）

蔡英文表示，一直以來，台灣都是國際社會中，負責任、肯貢獻的一分子，「我們是真誠的朋友，我們相信Taiwan Can Help，台灣人可以讓世界變得更好。」

蔡英文說，台灣值得一個真誠的邀請，如果網友也想呼籲聯合國，儘早接納台灣的平等參與，「那麼就一起動動手指、採取行動吧！」

除了英語搭配繁體中文字的版本，蔡英文還放上了其他9國字幕版的影片，分別包括英文、日文、法文、西班牙文、德文、越南文、泰文、俄文、印尼文，並在後面hashtag「#聯合國永續發展目標」、「#臺灣能幫上忙」。截至6日下午5時50分，離蔡英文PO文不到1小時，就已經有2213人分享，超過1萬人按讚。