參拜台中廟宇　蔡英文：建設很多「起厝起一半、師傅不通換」

▲蔡英文參拜元保宮，細數任內政績，尋求支持。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文6日下午到台中市參拜元保宮和聖壽宮，受到上百名支持者熱情歡呼，蔡細數任內投資金額增多、減稅、老人和托育福利政策、地方建設不分藍綠，以及明年年度預算是22年來政府首次沒有舉債的預算，也只有她才能守住台灣的主權、尊嚴、自由民主，因此，「起厝起一半」，支持者接著喊「師傅不通換」。

▲蔡英文參拜元保宮，也拉抬立委參選人莊競程。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文下午在市議員曾朝榮、江肇國、賴佳微，小英之友會總會長李茂盛和立委參選人莊競程等人陪同下，前往元保宮、聖壽宮兩地參拜，受到大批支持者熱情高喊「小英當選」。

▲蔡英文參拜元保宮，和支持者搏感情。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英細數了執政團隊為國家做了哪些事情，首先是一切以國政為重，讓國家在一個變化中的國際局勢中，可以穩定前進，至於地方建設，不論地方是不是跟中央屬同一個黨派，只要有利於地方，一定全力支持，如同對台中人的承諾不變，前任市長林佳龍做了很多規畫，這些規劃中央會跟盧市府一起努力實現。

接著是國際經濟貿易的變化，台灣的表現其實非常的沉穩，經濟也是穩定成長，經濟有穩定成長，稅收有增加，所以在今年5月報稅的時候，大家就可以感受到減稅優惠，這是台灣有史以來最大規模的減稅，政府把經濟成果拿出來跟大家分享，不僅如此，今年從1月到現在，台商回台投資已經達到5、6千億，全年投資將會達到8千億，以美光公司為例，就要加碼投資660億，所以今年是屬於台灣投資大爆發一年。

除了減稅，政府在長照2.0的預算上也是暴增，從剛接手的50億元，到明年將編列4百億，讓老人家能在自己家裡，或在自己社區，都能得到比較好的照顧，在養兒育女方面，政府從托嬰補助到托兒托育補助，上公立幼稚園每個月只付2千5百元，非營利托兒所只付3千5百元，若是加入政府準公托，每月也只要4千5百元，政府不說大話，有多少錢，就用多少錢，錢省著用。

最後她說，政府為下一個世代做那麼多建設，政府要花好多錢喔，但是，政府負債並沒有因此增加，不但沒有增加，明年年度預算是22年來第一次編的年度預算不用舉債，只有蔡英文守得住台灣主權，守得住台灣人尊嚴，守得住台灣的民主自由，所以明年1月11日，她拜託大家除了支持蔡英文，也要支持立委參選人，有句話說，「起厝起一半」，在場支持者很有默契的回說「師傅不通換」。