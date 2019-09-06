三軍士官新生聯合開學典禮　蔡英文期勉士官制度五大改革

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統6日出席三軍士官新生聯合開學典禮時指出，未來士官制度改革朝五大方向前進，請國防部及國軍退除役官兵輔導委員會進一步規劃細節後開始執行，也期勉三軍士官新生成為允文允武、術德兼修的現代化革命軍人，讓士官成為全民國防的要角，以提升國軍整體士氣。

▲蔡英文總統6日出席三軍士官新生聯合開學典禮，她強調未來士官制度改革將朝五大方向前進。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡總統上午出席在陸軍專科學校舉行的三軍士官聯合學典禮，陪同者包括桃園市長鄭文燦、國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴、退輔會主委馮世寬、總士官長韓正宏以及陸海空軍司令等人。

▲三軍士官新生聯合開學典禮6日在陸軍專科學舉行，士官新生進行基本禮儀操演。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文表示，很高興來到陸軍專科學校，這不僅是第一次三軍統帥來到這個學校，也是首次「三軍士官新生聯合開學典禮」，除肯定士官辛勞，並為下一代士官開啟未來，她歡迎所有新生選擇進入陸軍專科學校、海軍官校二專班以及空軍航空技術學院等士官學校，未來加入士官行列之前，期許士官「勇猛頑強、犧牲奉獻、以身作則」的傳統精神能持續傳承，也希望所有新生的活潑生動能成為未來士官創新的動力。

▲三軍士官新生聯合開學典禮，士官新生代表會後與蔡英文總統合影。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文強調，未來士官制度改革將朝五大方向前進，請國防部和輔導會進一步規劃細節後開始執行。第一個方向，加強士官的培養，提升士官的素質，鼓勵士官進修以提高士官素質，也給士官未來發展願景。

第二個方向，要調高士官待遇，共享國軍榮譽，對服役時間相同軍士官，要拉近待遇、福利、尊榮上的差距；第三個方向，善用士官的接地氣，拉近國軍跟地方的距離，士官是全民國防的要角，陸軍專科學校與桃園市府間密切互動，就值得各地士官團隊學習。

第四個方向，照顧退役士官，協助產業發展。士官專業技能，很多可應用在民間產業，加上士官長期實務工作經驗，退役後，很快就能成為產業發展所需要的技術人才；第五個方向，請國防部未來持續辦理「三軍士官新生聯合開學典禮『榮耀傳承日』」，鼓勵剛入校年輕人，傳承士官以身作則精神，肯定現役士官貢獻，提升國軍整體士氣。

蔡英文最後表示，在這歷史性的時刻，她將帶領大家，以陸軍專校傳統，用擊鼓宣示士官的未來，讓我們用鼓聲帶動士官的鬥志。

【更多新聞】

►槍殺角頭還想逃！龍潭「雨衣殺手」桃機落網 檢方聲請羈押

►疑妻婚外情！醋男撂人助陣談判 怒毆人砸車「抓妻頭撞牆」

►更生人曾涉擄人勒贖案 假釋期間願自力更生爭取家人認同