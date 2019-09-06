出席手工具公會　蔡英文：我是汽車修配廠長大的孩子

▲蔡英文出席台灣手工具公會，讚揚出口成績。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文6日下午參拜完宮廟後，出席台灣手工具工業同業公會第15屆第一次會員代表大會，她致詞表示，在美中劇烈貿易戰之下，台灣手工具每年出口值還能在全球前3名，成績令人驚豔更讓人充滿敬意，她也透露，工廠裡面的板手、鉗子等工具，她從小看到大，廠內敲敲打打的聲音，就是她每一天的生活經驗，她看到各位覺得格外溫暖。

▲蔡英文出席手工具公會並致詞。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文下午4點出席台灣手工具工業同業公會第15屆第一次會員代表大會並且致詞表示，工廠內的板手、鉗子啦，雖然她是女生，但從小看到大，工廠裡面那敲打打的聲音，就是她每一天的生活經驗，所以對她來講，對手工具產業也就格外的感到平靜和溫暖，甚至在國外念書的時候，也有自己一個小小的工具箱，裡面放一些「機絲」，自己要修理些什麼的，就很方便，有個工具箱，心裡感覺就不一樣，所以看到大家真的很高興。

更高興的是，台灣手工具產業，在全世界來說，可說是名列前茅，甚至可說是隱形冠軍，出口值是全球前3名，理事長說，今年上半年成長3%多，但經濟部給的資料是5.58%，蔡開玩笑說，「理事長暗槓喔」。

蔡英文說，現在正值美中貿易大戰不穩定期，但台灣手工具表現真的令人驚豔，她要向在場各位表達敬意，政府會和業者站在一起，讓台灣脫胎換骨，成為世界第一等的手工具王國，一起面對挑戰，面對未來變局，她相信一定會度過危機，也會持續成長。

她指出，政府正在致力推動5+2產業創新計畫，裡面有智慧機械、智慧製造，政府將投資1.4億，協助手工具業各種智慧化技術提昇，讓整個產業升級轉型，業者們若有土地或資金需求，可向台灣投資事務所申請，目前已有2家通過審查，有2家正在申請，資金會達到30億元，她呼籲大家，如果大家有心再加碼投資台灣，就是現在。