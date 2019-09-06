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韓國瑜臨時改地點還稱「日人遲到25分鐘」　林昶佐：不要丟台灣的臉！

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▲▼林昶佐要韓國瑜「不要丟台灣的臉」。（圖／翻攝自林昶佐臉書粉專）

▲林昶佐要韓國瑜「不要丟台灣的臉」。（圖／翻攝自林昶佐臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，對著媒體喊聲「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘！」結果日本學者代表松田康博PO文表示，他們早上才被通知換場地，「難以理解韓市長以及他的團隊作風」。對此，立委林昶佐批評韓國瑜在國內胡言亂語被抓包，但「可以不要丟臉還丟到國外去嗎？」

「請不要這樣丟台灣的臉！」林昶佐6日晚間在臉書上表示，松田康博長期研究台灣的政治，是日本政府重要的政策諮詢學者，其研究論文受到台灣與日本的學界與政界都相當重視。松田教授帶領訪問團拜訪高雄市府，與代表國民黨參選總統的韓國瑜對談，這是不能輕忽的台日交流。

林昶佐說，然而松田康博依照約定拜訪韓國瑜，市府卻臨時更換地點，導致他們匆忙趕到新地點；而事後韓國瑜竟然對媒體說是「日本人遲到25分鐘」，讓松田康博不得不在臉書上回應，並表達「難以理解」。之後市府還發新聞說市長不知情，但韓國瑜明明當面有跟松田康博說抱歉、聯繫不順暢，怎麼對媒體卻又把責任推給日方訪問團？

最後，林昶佐表示，「唉，韓國瑜多項政見都跳票，在國內胡言亂語被抓包，讓人每天看得身心俱疲，但是拜託，可以不要丟臉還丟到國外去嗎？」

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