沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

記者吳奕靖／高雄報導

網路節目《謝謝琳來了》再度南下高雄錄製節目，這一次沈玉琳不但找來高雄市副市長葉匡時來站台，就連從電視台主播一職轉進到高雄市政府新聞局擔任機要的白喬茵也被拉了進來，雖然已經是2個孩子的媽，沈玉琳不但封白喬茵為市府內的女神，甚至還找出之前白喬茵拍攝過的懷孕照片，直說這是「地表最辣孕婦照」。

▲現任高雄市政府新聞局秘書的前主播白喬茵跟沈玉琳錄製節目，被封為「女神」 。（圖／記者吳奕靖攝）

為了宣傳高雄的愛情產業鍊，沈玉琳南下錄製節目，還找來前電視台主播白喬茵來擔任來賓，沈玉琳在邀請她出場的時候，還封她為市府裡頭的女神，同時也詢問白喬茵為何會進到高雄市政府來工作，白喬茵表示自己的老公是高雄人，但是沈玉琳接話說：「她老公不是普通的高雄人，是非常有錢的高雄人」，這句話一講出來，讓白喬茵立刻羞紅了臉，在鏡頭前拼命揮手：「不要這樣講」。

▲現任高雄市政府新聞局秘書的前主播白喬茵跟沈玉琳錄製節目，被封為「女神」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲現任高雄市政府新聞局秘書的前主播白喬茵跟沈玉琳錄製節目，被封為「女神」 。（圖／記者吳奕靖攝）

白喬茵當場表示自己老公希望她上節目的時候，不要再講到自己「可以切割乾淨」，這一句話一講完，又讓沈玉琳抓到發揮的點：「男人就是這一套，少提我，因為這樣會限縮在外面的空間」，不過白喬茵當場回擊：「我老公很乖的」，沈玉琳說：「你更笨了！你怎麼相信老公有乖的，男人有兩種，一種是劈腿的男人，另一種是劈腿還沒有被抓到的男人」，當場讓白喬茵很無言，一度翻白眼「我相信他」。

沈玉琳還自曝為了要搭擋白喬茵，還特別在搭高鐵的時候，透過網路搜尋，翻出白喬茵在懷孕過程當中所拍攝的沙龍照片，還特別強調這是「地表最辣孕婦」，一邊講還一邊亮出手機裡頭的照片，讓搞不清楚沈玉琳究竟要拿出什麼樣照片的她一度花容失色，直呼：「讓我先看啦」，最後只能尷尬苦笑面對。

▲沈玉琳封地表最辣孕婦，大秀白喬茵懷孕時期的照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲沈玉琳封地表最辣孕婦，大秀白喬茵懷孕時期的照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府副市長葉匡時也友情站台，不計形象敷面膜。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府副市長葉匡時也友情站台，不計形象敷面膜。（圖／記者吳奕靖攝）