才剛開門...隔壁車位突然上升！他夾縫隙差點去了　扭頭嚇傻想哭：我的車

記者陳韻如／綜合報導

機械停車場的意外層出不窮，但這起意外可是讓車主傻爆了眼。一輛銀色轎車車主在臉書《爆廢公社》貼出一段監視器畫面，畫面中的車主剛把自己的車送上樓，而他先是走向副駕開啟車門準備放置物品，未料，隔壁停車位卻突然上升，當場將車門及車主夾在中間，所幸車主並未受傷，但汽車車門卻瞬間成了鍘刀式車門，讓車主哭笑不得。

▲車主才剛開副駕車門，隔壁車位竟突然上升，他慘遭夾隙縫中嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社）

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原PO在臉書發文寫道，「機械停車位一定要確認沒有人車再升降， 尤其是使用遙控器升降。肇事者要認錯，不要強詞奪理。」透過監視器畫面可以看到，原PO當時剛把自己的車叫上樓，而正當他走向副駕開啟車門準備放東西時，隔壁車位竟突然啟動，緩緩地向上升起。

▲車主的車門慘被折翼，讓他苦笑，「我的運氣會不會太好了？」。（圖／翻攝爆廢公社）

就在此時，原PO及車門當場被夾在兩個車位之間，所幸機械即時停止運作，原PO也得以脫困，但原PO的車也當場成了鍘刀式車門，讓他忍不住直呼，「我的運氣會不會太好了？這種事情都會遇到！」

這段畫面一曝光，網友見狀全傻了眼，紛紛直呼，「超可怕的，幸好沒發生大事

」、「沒有這扇門，可能生命危險」、「這位三寶車子還沒開到定位，升降機就遙控啟動了，這種停車位這樣也太大意了吧」

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