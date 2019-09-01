BMW男與妻吵架！「怒撞路旁3機車洩憤」　騎士上前理論…妻急阻：別過來

▲BMW故意衝撞路邊機車還肇事逃逸。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中林姓男子8月31日晚間駕駛BMW自小客車外出，疑與妻子在車內吵架後，竟衝撞路邊3輛機車洩憤；機車車主見狀上前理論，林男竟二度衝撞後開車逃逸。警方獲報出動警網攔截圍捕，20分鐘就逮到林男，雖然沒有人受傷，但仍遭依公共危險、毀損罪嫌送辦。

8月31日晚間11點半左右，一輛黑色BMW小客車在西區精誠路停留，車內男女發生激烈爭吵，隨後，開車男子竟衝撞停放路邊的機車，造成3輛機車倒地毀損。一名戴著安全帽的騎士見自己愛車被撞，立刻上前理論；但BMW男卻不理會，接著二度狀倒地機車。車內女子為了騎士安全，還要他不要過來，隨後轎車就急速駛離，誇張行徑全都被民眾錄下。

▲BMW衝撞路邊機車，騎士上前理論。（圖／民眾提供）

▲副駕駛座女子警告騎士不要過來，車隨後駛離。（圖／民眾提供）

▲遭撞倒的機車。（圖／民眾提供）

第一警分局第一時間也接獲報案，立刻出動警網來截圍捕，果然在20分鐘後就順利查獲該輛BMW，並將開車的林姓男子及他的妻子帶回派出所。

原來，林姓男子當時載妻子外出，在車內吵架竟開車撞路邊機車洩憤。警方認為林男已涉犯毀損及公共危險罪嫌，警詢後依法送辦。

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