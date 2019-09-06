拿陳菊身材作文章惹議　柯文哲：就是個形容詞而已

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日上午出席社會局活動時，聽聞記者詢問遭段宜康指稱是「比較會考試的韓國瑜」有何看法，沒想到竟怒回「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」，引發現場記者一陣譁然。隨後在下一場活動，柯文哲特別停下腳步澄清，強調對外科醫生來講，「胖的、瘦的、肥的，反正就是個形容詞」，如果要說肥這個字不可以用，那乾脆把國語字典這個字取消算了。

被問到會不會對拿陳菊身材作文章道歉？柯文哲說，「如果說陳菊是比較胖的韓國瑜，可不可以？還是我倒過來講，韓國瑜是比較瘦的陳菊？」，對外科醫生來講，胖的、瘦的、肥的，反正就是個形容詞嘛。

柯文哲接著還說，這只是一個狀況的形容詞，「如果你要說肥這個字不可以用，那乾脆把國語字典這個字取消算了。對我來講，這就是個形容詞，ok？」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

「那今天要討論的是韓國瑜為什麼會變成名詞在被用」，柯文哲說，不管名詞、形容詞，不過還有一點，常說台灣社會常常抓住一個字，就開始興風作浪，「我覺得有點像文字獄的社會文化，我是很不喜歡」。

媒體追問，之前吳敦義說陳菊是肥滋滋、母豬，你曾罵他是豬隊友？柯文哲說，如果這整個字合起來那當然就有問題，才一個字，說肥的、胖的、瘦的，「對我來講就是個描述的一個形容詞而已啊，that's all」。

至於是否有拿別人身材做文章的問題？柯文哲說，他是沒有想那麼多。而新潮流是否應向韓國瑜道歉？柯說，「我跟你講齁，那個段宜康齁，我是勸他先吞兩顆曲棍球，哼，再來跟我說話」。

而近來發言多次針對陳菊，柯文哲說，其實韓流，他覺得不是韓國瑜的問題，是社會氛圍的問題，在一個執政20年、30年的高雄地區，去年那場選舉敗成這個樣子，「坦白講，這是要做檢討的、要反省的，不可以說沒有人要為這件事情負責，然後就呼嚨過去，我覺得這是不對的」。

