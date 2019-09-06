管碧玲爆：柯文哲曾形容30歲以上女性像殘障停車位





▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者葉南州攝）

記者袁茵／綜合報導

針對民進黨立委段宜康說，「柯文哲是比較會考試的韓國瑜。」台北市長柯文哲6日回說，「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」被外界視為失言。立委管碧玲隨後爆料，柯文哲曾說過30歲以上女人像殘障停車位，現在她不期待柯文哲改變，但要求對方道歉。

管碧玲6日在臉書上提到，對一夜之間爆紅的政治人物越來越難以信任，韓國瑜3個月拔地而起，當選後6個月決定烙跑，然後荒腔走板，連國民黨都分裂。而柯文哲呢？這幾天下來，柯文哲面目全非，變得陌生而可恨，「當他不顧隱私權、不顧醫德的洩露（或訛傳）志玲姐姐的孕事，並且用『比賽論』把學姊物化，我必須非常節制，才能不罵他。」

「但是，剛剛看到他比照吳敦義，對陳菊秘書長的羞辱，讓我震驚！」管碧玲說，她幫忙助選的人、她的姪孫輩欽佩的人，怎麼可能崩壞到如此地步？不禁恍然大悟！

管碧玲透露，曾有人告訴她一個故事，還說「柯文哲的本質，是歧視女性而且到了刻薄的程度！」因為對方曾經跟她提及，「我們辦公室，好幾位都是30歲以上的女性，有一天，老闆柯文哲，對著我們說：我開著一部車，遠遠看到一個停車位，很高興開過去，開到眼前一看，才知道是個殘障停車位。30歲以上的女人，就像這個停車位！」

「這個人告訴我，這是柯P的本質！」管碧玲強調，「今天我願意相信，他惡性不改，不可能改，因為這是他的本質。一個根深蒂固而惡毒的性別歧視者！我不期待他改變了，但是我要求他道歉！」

▼管碧玲說，柯文哲曾形容30歲以上女性像殘障車位。（圖／翻攝自管碧玲臉書粉專）