「沒有人應該討厭什麼人」　朱立倫酸柯文哲：父權思維





▲前新北市長朱立倫。（圖／記者楊蕓攝）

記者袁茵／綜合報導

台北市長柯文哲3日接受廣播節目專訪時表示，身在228家族，很討厭外省人，「我還是綠底的」。對此，前新北市長朱立倫6日在臉書上表示，台灣如果還有外省本省之分，是否代表「父權思維」仍然主導一切？21世紀的台灣，「沒有人應該討厭什麼人」，因為「我們都是台灣人。」

「我們都是台灣人 都愛中華民國！」朱立倫6日在臉書上提到，他是桃園鄉下長大的小孩，父親隨軍來台，隻身一人，是柯文哲口中的「外省人」，母親是大溪梅鶴山莊的第七代；自己的母語是台語，從小周邊的親戚長輩都只會講台語，而妻子的整個家族在台南發展了十幾代了。

朱立倫說，「我是什麼人？外省？本省？我的孩子呢？我哥哥的孫子們呢？」小時候曾經問過阿公同樣的問題，阿公回答說，「當然是台灣人！」可以說是第二代的台灣人，也可以說是他們林家第八代的孫子。

朱立倫提到，走過七十幾年了，他家都已經有第四代，台灣如果還有外省本省之分，是否代表「父權思維」仍然主導一切，為什麼只看爸爸、祖父、曾祖父，而不看媽媽、阿嬤、阿祖？不是已經精省了，沒有省了，哪來本省外省？最多是祖籍來自福建、廣東、浙江等地；別忘了台灣還有新住民來自越南、印尼、泰國等國。

最後，朱立倫強調，21世紀的台灣，「沒有人應該討厭什麼人」，因為「我們的血液裡有著各種組合，我們都是台灣人，都愛我們的中華民國。」