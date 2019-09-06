韓國瑜主張重啟核四　環團憂：台灣將面對存與滅的關鍵

▲台灣環境保護聯盟呼籲民眾簽署「廢核再生」公投。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前公布其能源政見，主張在「安全無虞、人民同意」的條件下支持重啟核四，引起各界高度關注。台灣環境保護聯盟6日於立法院召開記者會，會長劉志堅表示「我們非常憂慮」，屆時若韓國瑜當選總統，台灣將面對一場「存跟滅的關鍵」，呼籲大家一起簽署「廢核再生」公投。

劉志堅表示，台灣環保聯盟從三十年前開始推行「非反對興建核四廠」，現在正面臨更直接重大的危機，就是韓國瑜提出啟動核四的主張，「我們非常憂慮」。劉志堅說，屆時若韓國瑜當選總統，台灣將面對一場「存跟滅的關鍵」，台灣環保聯盟長年的主張就是舉辦公投廢除核四，目前也已經與多個團體在連署推動「廢核再生」公投案，呼籲大家一起來簽署，台灣才有可以持續發展的未來。

民進黨立委吳玉琴則指出，從日本的311福島事件，讓台灣清楚看到同樣身為島國、地震頻繁的國家，即使說核能安全，還有各種天災地變的風險存在。「沒有解決核廢料，哪來的核能發電」，吳玉琴認為，垃圾都沒辦法解決還要重啟核四，是個不負責任的政策訴求。

吳玉琴也說，核能發電其實僅占台灣能源比例的百分之八，未來應該要多發展綠能，且北北基是核一、核二廠會直接衝擊到的地區，更應該大家動起來，一起支持廢除核四計畫。吳玉琴說，「非核家園已經不遠了」，核一、二、三廠即將除役，總統蔡英文的綠能政策也正急起直追，相信綠能能夠取代核能，希望大家一起連署為台灣安全來努力。

「廢核再生」公投領銜人高成炎也說，核四廠明明已經廢除了好幾次，但是現在竟然還陰魂不散，即使明年大選沒有公投，但因為韓國瑜將重啟核四列為重要證件，顯然還是脫離不了核四議題，呼籲所有朋友站出來連署。

廢核再生公投案由高成炎提案，主文為「你是否同意『廢止核四計畫，其廠址作為再生能源（地熱、海洋能、太陽能等﹚發電、觀光、研究、博物館等用途』的政策？」，已於今年3月19日通過第一階段查核，4月9日進入第二階段連署，目標是在10月初達到30萬份連署書。

▼台灣環境保護聯盟呼籲民眾簽署「廢核再生」公投。（圖／記者林銘翰攝）