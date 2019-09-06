韓國瑜競選4萬住一晚總統套房　吳佩蓉：不是礦泉水和魯肉飯？

▲高雄市立委參選人吳佩蓉在臉書發文，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房，不是競選時宣稱的「一瓶礦泉、一碗魯肉飯」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜去年九合一選前以「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」營造庶民形象，擄獲許多高雄市民的心，不過現在高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉質疑：韓國瑜去年競選期間膳宿費高達94萬，其中有一筆住宿費高達4萬以上，而當時候韓國瑜妻子李佳芬就在台北接受電台專訪，認為這個時機點有巧合，暗指李佳芬就是這筆住宿費的使用者。

吳佩蓉5日在臉書發文質疑，翻開韓國瑜的政治獻金支出明細，發現他的膳宿費合計94萬7925元，其中蓮潭會館佔了80萬元，高居第一位，11月2日和12月20日各有一筆超過20萬元的費用。11月17日則有一筆入住台北萬豪酒店的紀錄，金額4萬3159元，排名第二。第三名則是Hotel Dua，9月20日消費2萬885元。

▲高雄市立委參選人吳佩蓉在臉書發文，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房 。（圖／翻攝當事人臉書）

而其中蓮潭會館有提供軍公教優惠，最簡易的房型一晚要價1600元，台北萬豪酒店屬於五星級飯店，通常不是一般「庶民」住宿的首選，高雄的Hotel Dua，頗獲好評，是許多文青遊客或商務旅客夜宿高雄的最愛。如果韓市長簡樸成性，那麼，究竟是誰入住高雄、台北這些旅店呢？

對此韓國瑜在6日下午出席高雄市體育有功人員頒獎典禮時，面對記者的詢問並沒有發言，不過他的競選辦公室回應：「膳宿費為助選的貴賓和團隊的食宿費用，一切競選費用皆符合政治獻金法規定以及會計師認證」。

▲高雄市立委參選人吳佩蓉在臉書發文，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房 。（圖／翻攝當事人臉書）