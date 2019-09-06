　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜競選4萬住一晚總統套房　吳佩蓉：不是礦泉水和魯肉飯？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▼▲國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜，韓國瑜與妻李佳芬唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市立委參選人吳佩蓉在臉書發文，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房，不是競選時宣稱的「一瓶礦泉、一碗魯肉飯」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜去年九合一選前以「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」營造庶民形象，擄獲許多高雄市民的心，不過現在高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉質疑：韓國瑜去年競選期間膳宿費高達94萬，其中有一筆住宿費高達4萬以上，而當時候韓國瑜妻子李佳芬就在台北接受電台專訪，認為這個時機點有巧合，暗指李佳芬就是這筆住宿費的使用者。

吳佩蓉5日在臉書發文質疑，翻開韓國瑜的政治獻金支出明細，發現他的膳宿費合計94萬7925元，其中蓮潭會館佔了80萬元，高居第一位，11月2日和12月20日各有一筆超過20萬元的費用。11月17日則有一筆入住台北萬豪酒店的紀錄，金額4萬3159元，排名第二。第三名則是Hotel Dua，9月20日消費2萬885元。

▲高雄市立委參選人吳佩蓉在臉書發文，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲高雄市立委參選人吳佩蓉在臉書發文，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房 。（圖／翻攝當事人臉書）

而其中蓮潭會館有提供軍公教優惠，最簡易的房型一晚要價1600元，台北萬豪酒店屬於五星級飯店，通常不是一般「庶民」住宿的首選，高雄的Hotel Dua，頗獲好評，是許多文青遊客或商務旅客夜宿高雄的最愛。如果韓市長簡樸成性，那麼，究竟是誰入住高雄、台北這些旅店呢？

對此韓國瑜在6日下午出席高雄市體育有功人員頒獎典禮時，面對記者的詢問並沒有發言，不過他的競選辦公室回應：「膳宿費為助選的貴賓和團隊的食宿費用，一切競選費用皆符合政治獻金法規定以及會計師認證」。

▲高雄市立委參選人吳佩蓉在臉書發文，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲高雄市立委參選人吳佩蓉在臉書發文，質疑韓國瑜在競選市長期間住一晚4萬塊的總統房 。（圖／翻攝當事人臉書）

ET快訊
日學者PO文打臉韓國瑜「等25分鐘」　萬名網友洗版道歉：很對
「等25分鐘」惹怒日學者！韓國瑜晚間回應了
前陸戰隊男吸膠「頭殼壞去」　勒死70歲嬤「性侵屍體」下場超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

華為發布FreeBuds 3無線耳機　外媒：安卓手機的降噪版AirPods

「等日本人25分鐘」被罵爆！韓國瑜晚間開直播澄清…網友戰翻了

柯P諷陳菊是「肥的韓國瑜」　蔡英文嘆：政治人物勿有歧視說法

影／「等25分鐘」日學者怒了！　韓國瑜稱開玩笑：希望大家笑一笑

韓市府女神白喬茵霸氣喊「ㄟ..脫一下」　猛男醫師秀8塊肌

韓國瑜競選4萬住一晚總統套房　吳佩蓉：不是礦泉水和魯肉飯？

日學者PO文打臉韓國瑜「等25分鐘」　萬名網友洗版道歉：真的很對不起

韓國瑜臨時改地點還稱「日人遲到25分鐘」　林昶佐：不要丟台灣的臉！

國民黨：蔡英文絕對就是「最大咖的中共代理人」

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

華為發布FreeBuds 3無線耳機　外媒：安卓手機的降噪版AirPods

「等日本人25分鐘」被罵爆！韓國瑜晚間開直播澄清…網友戰翻了

柯P諷陳菊是「肥的韓國瑜」　蔡英文嘆：政治人物勿有歧視說法

影／「等25分鐘」日學者怒了！　韓國瑜稱開玩笑：希望大家笑一笑

韓市府女神白喬茵霸氣喊「ㄟ..脫一下」　猛男醫師秀8塊肌

韓國瑜競選4萬住一晚總統套房　吳佩蓉：不是礦泉水和魯肉飯？

日學者PO文打臉韓國瑜「等25分鐘」　萬名網友洗版道歉：真的很對不起

韓國瑜臨時改地點還稱「日人遲到25分鐘」　林昶佐：不要丟台灣的臉！

國民黨：蔡英文絕對就是「最大咖的中共代理人」

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

不斷更新／班華德演出3上3下　4局結束桃猿3：0富邦

華為發布FreeBuds 3無線耳機　外媒：安卓手機的降噪版AirPods

台北公開賽／2015世青後再對決　渡邊航貴復仇呂家弘

中職／蹲捕場數增加　廖健富：解讀比賽能力有進步

奶茶妹妹曬校門口照：拿到offer沒去！　網一查校名驚呆「領袖搖籃」

8月物價指數年增0.43%　菜價漲14.5%最多、蛋價跌8.1%最有感！

中職／曾在二軍都無法先發　岳東華穩定輸出重拾自信

鄰居夫妻「半夜吵架摔玻璃」　隔2日送禮賠罪...她卻拒收！真相笑炸

美國大學生去年「呼麻」率43%　創35年來最高峰

政治熱門新聞

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：..

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本..

日學者嗆不解韓團隊作風　高市府..

韓國瑜「鳳凰與雞」被翻成印尼文..

蔡英文深夜發DCARD...網..

「珍奶店不開了」弄丟300萬...

高國華6點忠告：幫我告訴韓國瑜

段宜康拿韓國瑜開酸　柯P怒嗆：..

韓民調輸蔡20.2％　黃創夏：..

日學者PO文打臉韓「等25分鐘..

「等25分鐘」風波！韓國瑜自稱..

找何庭歡抱狗直播！高國華傻眼　..

造勢1人收1千　杏仁哥：我是窗..

最高顏值選區！黃瀞瑩參戰北市死..

更多熱門

相關新聞

「等25分鐘」風波！韓國瑜自稱玩笑

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，事後還對著媒體喊聲「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」。引來日本學者代表PO文怒嗆「難以理解韓市長以及他的團隊作風」。對此，韓國瑜傍晚受訪回應，自己只是用開玩笑的口吻講這件事，「希望大家笑一笑而已、沒別的意思」。

日學者PO文打臉韓「等25分鐘」　網友洗版道歉了

林昶佐要韓國瑜「不要丟台灣的臉」

白喬茵搭配沈玉琳錄製節目　被逗到形象全沒

日學者嗆不解韓團隊作風　高市府致歉

關鍵字：

韓國瑜吳佩蓉李佳芳競選經費總統套房政治獻金

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本人25分鐘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面