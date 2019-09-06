日學者PO文打臉韓國瑜「等25分鐘」　萬名網友洗版道歉：真的很對不起

▲韓國瑜參加日本學界拜會，意外說出「我沒遲到」的話語，讓外界議論紛紛。（圖／記者賴君欣攝）



記者柯振中、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日與日本學者會面，卻意外引發「遲到」風波，導致日本學者出面回應「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。隨後，許多網友紛紛到這名學者的臉書下面瘋狂道歉，「該道歉的是高雄89萬人」、「真的很對不起，台灣出這種人」。

韓國瑜原定6日上午11點20分與東京大學學者會面，但雙方11點36分才現身，讓眾人相當擔心「韓市長該不會又遲到了？」對此，韓國瑜澄清，今天沒有遲到，相當準時，還等了日本人25分鐘。

▼韓國瑜說，這次自己相當準時，還等了日本人25分鐘。（圖／記者賴君欣攝）



言論出現後，引起巨大的風波，東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博更是在臉書上發文，明明是高雄市府臨時將會面地點更改到四維行政中心，他們才趕忙搭計程車前往，但韓市長卻向媒體說「我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」，讓他相當無奈，「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風。」

松田康博的貼文發出後，短短3個小時就得到1萬多個讚、3700多則留言與3100多次分享。許多網友在下面回應，「請原諒！台灣人大多數不是這樣的！非常抱歉啊」、「真的是非常對不起，覺得丟臉」、「該道歉的是高雄89萬人」、「身為台灣人我感到對您非常的抱歉」、「身為台灣人要向妳們道歉，對不起」。

▼日本學者在臉書PO文，反駁遲到說，隨後有許多網友在下面洗版道歉。（圖／翻攝自松田康博臉書）

