會見日本學者又遲到？　韓國瑜急澄清：我沒遲到、我等日本人25分鐘

▲韓國瑜正裝接待日本學者，強調自己今天沒遲到。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日上午和日本東京大學學者會面，行程原定11點20分，韓國瑜一行人和日本學者們卻在11點36分才現身，讓外界擔心市長這次該不會又大遲到？結果韓國瑜在會議閉門前趕緊補充一句「我今天沒有遲到，我等日本人等了25分鐘」，澄清這回自己很準時、是換日本人遲到了！

韓國瑜今午和日本東京大學兩岸關係研究小組學者會面、進行學術交流，行程原定11點20分，韓國瑜一行人和日本學者們卻在11點36分才現身，或許是擔心又被批評不夠正式，韓國瑜今天特別穿上西裝、打領帶，以正式服裝接待國外貴客。而在會議要閉門前，韓國瑜也冷不防對著媒體記者爆出一句「我今天沒有遲到，我等日本人等了25分鐘！」。

由於韓國瑜上個月22日才因和日本自民黨青年局局長佐佐木紀眾議員會晤，當天卻大遲到25分鐘，放任現場90位日籍貴賓傻等，引發軒然大波。這回或許是擔心又被誤解，韓國瑜先發制人強調，這次他可沒遲到。他會後受訪時表示，對於日本人遲到一點都不介意。

▲韓國瑜上個月22日與日本民主黨參訪團會面，遲到25分鐘。（圖／記者賴君欣攝）

「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」，韓國瑜進一步解釋，學者們下了高鐵，結果找錯位置、跑到鳳山去了，在鳳山站急得不得了，又找不到計程車，所以再趕來我們四維辦公大樓」。韓國瑜強調，既然是遠方來的好朋友、又是外國來的，我們當然要互相體諒，「我完全不介意」。

幕僚透露，韓國瑜不想讓貴賓感覺自己遲到，所以一直在市長室等待，等學者們到了之後才帶著他們一起到會客室。