聯合勸募一日捐！用你的1天薪水　幫助弱勢朋友365天

▲聯合勸募發起「一日捐」活動，呼籲捐出你的一日所得，讓許多生命得到翻轉與改變的機會。（圖／聯合勸募提供，下同）



生活中心／綜合報導

你的愛其實可以很發光！聯合勸募發起「一日捐」活動，希望讓公益融入大家的日常生活中，大筆小額都能讓社會正向的改變發生，呼籲捐出你的一日所得，讓許多生命得到翻轉與改變的機會，用你的一日薪水，幫助弱勢朋友的365天。

聯合勸募表示，秉持愛心不偏心的理念，有近85%的捐款都是來自個人小額捐款，每年有逾5,000名堅守工作崗位同時參與一日捐的無名英雄，與我們協力幫助近300個社福團體，回應189萬名不同需求的弱勢朋友，而每一筆善款都經由嚴謹的審查、督導、稽核的程序，由近200位專業志工全台走透透，實地訪查與專業培力，致力將好事做對，為善款把關。

聯合勸募也提到，支持聯合勸募的捐款人，有各自不同的理由，像是經營水果行的林老闆過去是從小南門榕樹下的攤位開始做起，到現在開起店面逾38年，即便如此，他依舊早出晚歸，每天凌晨3點就出發去批發市場，黑夜中看見街友露宿街頭，總是感到不忍心，希望在能力範圍內能回饋社會。

▲持聯合勸募的捐款人，有各自不同的理由，像是經營水果行的林老闆希望在能力範圍內能回饋社會。

另外一位保險經理人同時也是運動愛好者的凱哥，為了替聯合勸募募集經費，2年前他在酷暑挑戰8天自行車環台活動，事後回想都覺得「簡直是瘋了!」期間走訪聯合勸募合作的社福團體，也讓凱哥很有感觸的分享「我的力量並不大，要撐起陷在困境的人，需要更多人一起投入。」

用你的一點心意將轉換成無限的希望！響應「聯合勸募一日捐」，捐出一日所得或一杯咖啡、一本書的錢，讓你生活的小確幸為失親兒童、無依老人或貧困家庭帶來大幸福，公益可以很簡單，實際付出愛的行動，為許多生命得到翻轉與改變的機會。

用你的1天薪水，幫助弱勢朋友365天► https://www.unitedway.org.tw/onedaywithlove/#index5



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