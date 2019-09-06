廣西台商公益送暖　南寧安琪之家助「慢天使」起飛　

▲廣西台商為慢天使送愛心，由安琪之家院長王芳（右）介紹如何幫助腦攤兒童的情況。（圖／廣西勝華集團提供，下同）

記者陳政錄／綜合報導

腦損傷兒童一般被稱為「慢天使」，全大陸約有400萬人之多，卻不是每個人都有機會「起飛」。為善盡社會責任，南寧台商協會與廣西勝華集團、廣西歸國留學人員商業界人士聯合會等，日前赴當地服務慢天使的慈善機構—安琪之家送暖，連續數年捐助愛心物資。

安琪之家於2002年成立，是廣西第一家致力提供腦癱人士服務的民間公益慈善機構，為0到25歲腦癱人士提供康復教育、生活自理及職業技能培訓等一體化服務，使他們參與社會生活，體現生命價值。

為回饋社會、樹立台資企業正面形象，廣西台商勝華集團除與安琪之家保持長期的愛心合作，提供物資、金錢外，今年再度與商業界人士一同拜訪安琪之家，包括南寧台商協會、廣西歸國留學人員商業界人士聯合會、茶點鮮麵包店聯合開展安琪之家開學季愛心捐助活動。

安琪之家創始人、院長王芳在向台商介紹廣西腦癱兒童的生活現況時，指出目前全大陸，約有400萬腦癱兒童，需要得到社會更多的理解和關懷。在院內訓練室外走廊，亦擺滿孩子的藝術作品，協助他們能夠在殘障道路上，有夢想地前行。

▲慢天使腦癱兒童的作品。

在了解慢飛天使的康復鍛鍊過程時，南寧市台協公益事業委員會主委陳宏耀指出，社會溫暖靠大家，希望能通過更多的資源分享、宣傳安琪之家的義舉，呼籲更多企業參與到公益事業中來。

廣西勝華集團執行長林大為表示，公益慈善活動在台灣發展已經相當成熟的，廣西經濟發展前期更需要企業熱心公益、積極承擔社會責任來促進社會的穩定融合，也希望安琪之家的愛心能在廣西產生更大的影響力，讓更多人支持腦癱兒童的成長教育。