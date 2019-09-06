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號召送中秋禮雙倍傳愛！　唐寶寶熱舞推銷手作月餅

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▲▼ 。（唐氏症基金會提供）

▲唐氏症基金會舉辦「送愛送團圓，溫暖特教生」活動，開場由可愛的唐寶寶帶來精彩的舞蹈表演，感謝外界的支持。（圖／唐氏症基金會提供，下同）

記者鍾欣妍／綜合報導

迎接一年一度的中秋節，唐氏症基金會都會推出由唐寶寶們手作的中秋禮盒，並號召社會大眾認捐義買，再把禮盒轉送給全台弱勢家庭，感受秋節的溫暖和關懷，送愛活動邁入第六年，讓民眾送禮也能兼做雙倍愛心，如今累計送出超過4萬5000份禮盒。

▲▼ 。（唐氏症基金會提供）

▲唐氏症基金會6年前開始舉辦送愛活動，至今累計送出超過4萬5千份的中秋禮盒。

不過唐氏症基金會董事長林正俠坦言，今年中秋禮盒8000份還沒達標，向外界喊話支持購買，「在『愛不囉嗦』庇護工場裡，有許多勤奮工作的天使克服先天障礙，努力揉麵團、摺紙盒、包裝餅乾所製作出的禮盒，藉由大眾發揮善心的認捐與購買，將會送到全台灣有需要的弱勢家庭手中。」

唐氏症基金會昨天舉辦「送愛送團圓，溫暖特教生」活動，找來可愛的唐寶寶們賣力熱舞，親自感謝外界支持。而這次送愛活動由文山特殊教育學校代表受贈，將全國民眾愛心集結送給臺北市立啟聰學校、臺北市立啟智學校、新北市立新北特殊教育學校、國立基隆特殊教育學校、國立桃園啟智學校及需要的家庭。

文山特殊教育學校校長謝榮懋表示，感謝唐氏症基金會長期以來對於社會的貢獻及弱勢團體的協助，並秉持著「取之社會、用之社會」的精神為人們帶來貢獻，很高興能參與這樣有意義的活動，也祝福基金會在未來推動其他專案都能順利圓滿，造福更多需幫助的弱勢朋友。

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