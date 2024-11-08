遇見上帝是我人生最好的安排　專訪更生人張登凱

▲正能量阿凱經常受邀各大電台分享生命故事，最新一期佳音電台月刊福音小輯刊載了他的專訪。（圖／張登凱提供，下同）

文／佳音廣播電台－福音小輯

誰能想像一個失學的毒販，竟能在服刑期間因著遇見耶穌，重新開啟了人生新的一頁？

張登凱，一個原本是販毒的重刑犯，成了在基督裡新造的人。不僅重拾書本、投入電影的製作與演出，現在更投入『更生人』的關懷協助工作中。

但在國小時，登凱因著成長環境的影響，功課成績不甚理想的他開始翹家翹課。後來為了打發時間，竟開始接觸廟會活動，在小學五年級就開始接觸毒品，自此沉迷在毒品、陣頭的世界。登凱回想起那些歲月，每天都充斥著暴力與憤怒。

進入國中後，面對落後學業所帶來的挫折，師長的不理解與嚴厲的管教，登凱頻頻與導師衝突，最後只能依學校的要求辦理休學。70年次的登凱成長期適逢陣頭文化最興盛時期，一些不好的廟會甚至使用毒品來吸引年輕人加入，這些點點滴滴累積下來，了登凱在小學五年級就開始成為安非他命的推手，後來甚至開始接觸一級毒品海洛因，也是行內公認最難戒的毒品之一，而登凱在這條毒品之路上，就像溫水煮青蛙，走著走著，也就徹底迷失了。

一次，登凱因為幫忙朋友送毒品，當場被逮，沒想到對方為了逃避刑責，將所有的事情都推給登凱。事跡就這樣敗露了，登凱也被抓到監獄裡服刑，一關就是十一年六個月。但是，入監服刑，就像是從上帝而來的再一次機會。海洛因雖戒除不易，但是入監後，脫離了原來的環境，登凱不只把毒癮給戒了，甚至連菸癮也一起戒掉了。

入監後，礙於自身的教育程度，登凱其實認識的字不多。但是，這卻不影響上帝對他的選召。因為自己沒有讀過什麼書，所以登凱偏好看一些小故事大道理。

某天基督教【更生團契】來監獄分享，播放了耶穌的受難記。當登凱看到耶穌在這麼多人的圍觀下，被折磨得不成人形，最後還要扛著自己的十字架直到受刑……這一幀幀的畫面令登凱大受震撼，他搖了搖頭道：「真的苦到不行。」也在那一刻，耶穌觸動了登凱單純而柔軟的心，他決定受洗。

很多人信主是因為經歷過福音在自己生命與生活中的實質幫助，但是登凱卻是在這部影片中發現了福音中最重要的信息—「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不致滅亡，反得永生。（約3：16）」

從那時起，上帝為登凱準備的美好計畫，也透過監獄的生活揭開了嶄新的序幕。服刑期間，登凱為了重新拾起曾經錯失的學業，決定報名北監的宏德補校。當時登凱只能禱告，他跟上帝說「我刑期那麼長，請祢讓我去讀書，我會努力用功，原來信主後，因為自己認識的文字有限，登凱大多是透過福音影片，或是別人的分享來認識上帝，卻沒有自己閱讀聖經的能力。而上帝也回應了登凱的禱告，使他進入宏德補校，重新拾回過去所放棄的學業，也重新拾回破碎的自己。

服刑期間，很多人反而認識不好的人變得更壞，但他結識了生命中的貴人—東森集團王令麟總裁，也因此有機會參與微電影「5mm的溫度」的工作團隊，所謂的『5mm』指的就是監獄會客窗玻璃的厚度。至此，登凱把握在監獄生活中每一個學習的機會，

在106年參與台北電影節，以《鹹水雞的滋味》得到「最佳短片」，目前點閱率已經有到255萬人次。拍了微電影後，累積了一些名聲與人氣。登凱不但沒有恃寵而嬌，反而覺得自己更有責任要善用這些名聲與人氣去影響更多的人。

對於更生人而言，重新回歸社會才是最大的挑戰。但是上帝卻不斷地為他開路，讓登凱在假釋的前半年就已經拿到東森集團的聘任書。事實上，風吹日曬雨淋，到處奔波的登凱卻樂在其中，因為起步晚，他更加珍惜自己得來不易的每一個機會。

張登凱深信，什麼時候遇到什麼人都是上帝安排的。也許就在今年的聖誕節，或是您現在正在閱讀的當下，誠摯地邀請您，打開心扉和上帝相遇吧！

▲▼最新一期的佳音電台月刊福音小輯刊載更生人張登凱專訪。

張登凱給您的祝福：

感謝上帝感謝主，讓我在2024這一年生活多彩多姿，到各監所演講分享，並參與《突破-三千米的泳氣》電影製作，並擔任記錄組執行製片人！

每次分享完，看到大家臉上的感動，就好像在圓夢，我相信這一切都是上帝給你、給我最好的安排！

這世上有很多條路，每條路都有不同的結局。但只要跟隨上帝，祂要引導我們一步一步地走，那都會是一條正路、一條義路、一條合神心意的道路。

感謝主！願我重生效應的正能量，能感動您，求主帶領我們，繼續向著標竿直跑，也祝福大家聖誕快樂！

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