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東森慈善送紅包陪爺奶圍爐！廖尚文與長輩歡唱摸彩暖胃又暖心

▲東森集團副總裁廖尚文出席東慈歲末捐贈獨居老人活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲由天主教失智老人基金會與萬華老人服務中心主辦、東森慈善基金會協辦的兔年春節圍爐送暖活動，東森集團副總裁廖尚文（中）特別代表東森慈善基金會董事長王令麟到場，與近百位長者一同提前過年。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者張芳瑜／台北報導

歲末年終送暖不斷，東森慈善基金會董事長王令麟20多年來，持續照顧社會各地眾多需要關懷的族群；適逢近來疫情逐漸解封，王令麟也在百忙之中抽空化身「東森爸爸」參與「送愛到部落」感恩活動，鼓勵偏鄉孩童；以及至板橋、三峽榮民之家向長輩拜早年，一同歡聲高歌品嚐年菜。今（1/14）則由東森集團副總裁廖尚文接力，前往由天主教失智老人基金會、台北市萬華老人服務中心主辦的「卯門生紫氣、兔歲報新春」圍爐活動，陪伴爺奶們享用佳餚，現場不僅請來樂隊演奏、歌手獻唱，還讓長輩們摸彩試手氣，幾乎是人人有獎，最後每個人帶著紅包和備糧包回家，場面歡欣熱鬧，吃好料又收穫滿滿，所有人臉上都笑容滿滿、意猶未盡。

▲東慈關懷獨居老人春節圍爐送暖餐會。（圖／記者林敬旻攝）

▲兔年總算等到疫情趨緩，長輩們能再次聚首一起團圓迎新春，現場伴隨著年菜香，音樂聲、歡笑聲不斷。

天主教失智老人基金會長期致力於失智長輩的照護與教育推廣，透過舞台劇、漫畫書、電影等方式，讓民眾認識失智症，而多年前東森集團就贊助過基金會推出的「等你等我等你」的失智動畫，此外，東森集團也支持過萬華老人服務中心辦理的母親節感恩活動。對此，天主教失智老人基金會陳科神父笑說，很感謝東森集團一直為愛付出不遺餘力；東森集團副總裁廖尚文表示，東森集團總裁王令麟堅持「東森做生意也會持續做公益」，透過「最有溫度」的服務精神，長期關懷銀髮長者和偏鄉部落等；更難能可貴的是，聯合千萬東森會員捐贈發票一起送愛，連續16年來不間斷的「愛的早餐」專案已投入逾5千萬元，讓3萬個學童不會餓肚子上學。關照長者身心健康也是東森慈善基金會一直以來的目標，因此，此次協辦活動，他很開心可以代表總裁王令麟在農曆年前與大家相見歡，為長者送上祝福紅包，希望在場所有人都能盡情享受。

▲東森集團副總裁廖尚文出席東慈歲末捐贈獨居老人活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲東森集團副總裁廖尚文表示，東森慈善基金會董事長王令麟始終堅持企業需做公益回饋社會，因此集團長期關懷銀髮長者和偏鄉部落等族群。

▲東森集團副總裁廖尚文出席東慈歲末捐贈獨居老人活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲天主教失智老人基金會陳俊佑主任（左）向東森集團副總裁廖尚文（右）致贈感謝狀，感謝東森慈善基金會此次出錢出力協辦，讓活動內容豐富又精彩。

今日在國軍英雄館舉辦的兔年圍爐送暖餐會席開10桌，有近百位萬華地區的銀髮長者前來同樂，東森集團為了讓爺奶們提前度過一個溫馨難忘的春節，感受疫情以來久違的團聚同歡氛圍，特別邀請東森購物專家「玉雙」主持圍爐活動，長輩們不僅嘴裡吃著熱騰騰香噴噴的美味年菜，還能聆聽由台灣知名爵士樂隊「鼓霸大樂隊」以及資深歌手楊燕妮，以Live band現場演奏表演的多首年節歌曲，一旁還有關懷小丑志工們活力四射帶動氣氛，拉著爺奶們的手隨著音樂一起搖擺跳舞，熱鬧迎春。

▲東慈關懷獨居老人春節圍爐送暖餐會。（圖／記者林敬旻攝）

▲東森購物專家「玉雙」賣力生動的主持讓圍爐變得更熱鬧有趣。

▲東慈關懷獨居老人春節圍爐送暖餐會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊燕妮身著亮麗華服帶來應景歌曲，身後的鼓霸大樂隊演奏專業精湛，美妙歌聲和悠揚樂音令台下長者聽得如癡如醉。

東森集團副總裁廖尚文更特別為在場長者獻唱，絕佳的歌藝讓現場「安可」聲不斷，副總裁廖尚文還與平時就愛參與各種樂活課程、也很熱愛唱歌的瑞蓮大姊，在樂隊伴奏中一同合唱一曲，讓大姊開心到捨不得放下麥克風。不光如此，主辦單位還為長輩們送上象徵「歲歲平安」的超可愛蘋果氣球，並且提供了空氣清淨機、健康循環扇、烤麵包機以及禮券等多樣超讚禮品，讓爺奶們摸彩抽獎、場面熱烈歡樂。

▲東森集團副總裁廖尚文出席東慈歲末捐贈獨居老人活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲東森集團副總裁廖尚文(左1)上台獻唱，讓在場所有人大飽耳福，還與愛唱歌的瑞蓮大姊（左牛）合唱，曲畢台下報以熱情掌聲。

▲東森集團副總裁廖尚文出席東慈歲末捐贈獨居老人活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼餐會中，東森集團副總裁廖尚文（上圖左）擔任摸彩嘉賓，被幸運之神眷顧讓長者們都笑呵呵。

▲東森集團副總裁廖尚文出席東慈歲末捐贈獨居老人活動。（圖／記者林敬旻攝）

沒抽中獎的人也不必可惜，所有長輩當場通通都拿到財神爺贈予的發財紅包和代表大吉大利的橘子，以及永和耕莘醫院送的備糧包，內含餅乾、飲料和罐頭等豐富食品，長輩們有吃有玩還有得拿，也讓現場奶奶笑說「第一次參加這麼好玩的餐會，真的很謝謝主辦跟協辦單位，明年還想再來！」可見活動相當圓滿成功。

▲東慈關懷獨居老人春節圍爐送暖餐會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼財神爺發橘子給長輩們象徵來年一整年的吉利；東森慈善基金會關杰玲執行長（下圖右二）則送上發財紅包，讓大家感受到來自東森集團的溫暖祝福。

▲東慈關懷獨居老人春節圍爐送暖餐會，執行長關杰玲發送長者紅包。（圖／記者林敬旻攝）

東森集團副總裁廖尚文表示，東森慈善基金會未來關懷社會的腳步仍會堅定往下走，希望能夠回饋社會更多。東森集團總裁王令麟先前受訪也表示，之後要為部落孩子舉辦舞蹈比賽、歌唱比賽等，讓偏鄉學童更有機會發揮才藝專長，以及贊助像是網球好手詹氏姐妹、女棋王謝依旻等在專長領域努力為國爭光的選手，當然也會繼續送上「愛的早餐」以及關懷長者，繼續做為企業公益的表率。

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